Los IFD dictan cursillos de ingreso con aulas virtuales

Los Institutos de Formación Docente (IFD) de la Provincia se encuentran atravesando el período inicial de su calendario, en el que se dictan los cursillos de ingreso. Debido a que no hay clases presenciales, los mismos se dan mediante las aulas virtuales, teniendo en cuenta que es una herramienta que viene implementándose hace tiempo en el nivel Superior.

La directora del área, Susana Nugara, explicó a El Litoral que el dictado se divide en módulos, al igual que se hacía en las clases presenciales, incluyendo conceptos básicos de la docencia y técnicas de estudio. De igual forma, aclaró que aún no hay una disposición nacional de cómo se evaluará este cursillo de ingreso, teniendo en cuenta que el mismo no es eliminatorio. (GMC)