Por primera vez en la historia se suspenden los actos por el 24 de marzo

La conmemoración del Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia será distinta por primera vez en la historia. Las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus en el país obligaron a los organismos de Derechos Humanos a suspender la tradicional marcha a la Plaza de Mayo en memoria del inicio del último golpe de Estado. Lo mismo definieron las organizaciones y partidos de izquierda.

Aunque no habrá un evento que reemplace los alcances de la marcha anual, los organismos acordaron junto con el Gobierno desplegar una serie de actividades digitales para lograr la máxima visibilidad posible del 24 de marzo. No habrá actos institucionales presenciales dentro ni fuera del país .

"Va a haber una campaña para que la gente se quede en la casa recordando a los 30.000 desaparecidos, pidiendo más memoria y justicia desde la casa. Es la responsabilidad que tomamos todos", explicó a La Nación el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. "Madres, Abuelas y los familiares dicen que nos tenemos que quedar en nuestras casas y recordar a los 30.000 así. Tenemos la imposibilidad de marchar, pero no de olvidar ", agregó.