Los jugadores de San Martín dejaron un mensaje: “Pronto nos volveremos a ver”

Los jugadores de San Martín de Corrientes que participan de la Liga Nacional de Básquetbol Jonathan Machuca (base), Iván Basualdo (ala pivote), Emiliano Basabe (alero) y Sebastián Acevedo (pivote), y el utilero del plantel profesional de Básquetbol Ramón Núñez (utilero) participaron de un video que fue difundido por la entidad solicitando a la sociedad que colabore con el aislamiento social preventivo y obligatorio dado que “a este partido lo ganamos entre todos”.

El video que se dio a conocer en la cuenta de Twitter de la entidad rojinegra se extiende por espacio de 44 segundos y tiene declaraciones fragmentadas de los nombrados, cada uno desde el domicilio donde está cumpliendo la cuarentena, con un claro mensaje: #QuedateEnCasa. Además, la publicación se presenta con otra afirmación: ¡Pronto nos volveremos a ver!

Machuca fue el encargado de abrir el relato: “En los próximo días, quedate en casa”. Luego fue el turno de Basualdo: “Tratar de escuchar a la gente que sabe, que está trabajando mucho por sacarnos de este momento”. “Y no salir de nuestras casas si no es necesario”, agregó Basabe.

“Los invito a que todos hagamos lo mismo: solidarizarnos para que todos juntos podamos combatir esta pandemia”. “Entre todos, podemos vencer al coronavirus”, manifestó Ramoncito.

La filmación se completa con la siguiente manifestación: “Estemos todos unidos y juntos porque este es un partido que, si lo ganamos, los ganamos entre todos”, manifiesta Basbabe para concluir Machuca: “Quedate en casa”.

La Liga Nacional de Básquetbol no tendrá actividad oficial hasta el 30 de abril, de acuerdo a lo que determinó la Asociación de Clubes (AdC). Frente a esta medida, los diferentes planteles fueron licenciados y no hay fecha concreta para la vuelta a los entrenamientos.