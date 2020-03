España endurece medidas y paraliza actividades

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer un endurecimiento de las condiciones del confinamiento al que está sometida la población española, paralizando todas las actividades no esenciales, coincidiendo con el inicio de la tercera semana de encierro por la pandemia de coronavirus, que ya se cobró casi 5.700 víctimas fatales en España.

Concretamente, a partir del mañana y hasta el jueves 9 de abril incluido, los españoles no podrán salir más de sus casas a trabajar, algo que está permitido actualmente, excepto aquellos que desempeñen labores esenciales.

“En España vivimos las horas más amargas, más duras, más tristes. El virus nos golpea con una violencia despiadada”, aseguró el socialista Sánchez en una videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, antes de anunciar que “todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa”.

La decisión supone un giro en la posición del Ejecutivo español, que se negaba a limitar toda actividad productiva como ya hizo Italia, algo que reclamaban varios sectores y el Gobierno secesionista de Cataluña, la segunda región con más contagios, después de Madrid.

Sánchez explicó, no obstante, que la medida es “absolutamente excepcional”, que durará sólo 10 días, y que los trabajadores que tengan que parar su actividad tendrán un permiso retribuido “recuperable” durante todo el tiempo.

(AG)