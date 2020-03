Proponen aplazos y bonificaciones para el pago de impuestos

En el recinto del Concejo Deliberante de Mercedes, días atrás, ingresó un proyecto que propone prorrogar los vencimientos establecidos para el pago de distintos tributos municipales. La iniciativa es del bloque de ECO y fue rubricada por los ediles Verónica Quiroz, Belén Gómez, Gerardo Condado, Néstor Arrúa y Gerardo Condado.

Según el escrito al que tuvo acceso este diario, en el primer artículo los ediles sugieren una bonificación del 50% “de la segunda y tercera cuota del importe de las tasas, derechos y pago de impuestos de pago bimestral. De la primera y segunda cuota de los impuestos de pago trimestral”. También piden que se aplique esa bonificación en el importe de los tributos que no están contemplados en los casos anteriores”.

Mientras que en el segundo artículo plantean la posibilidad de “eximir del pago de la segunda y tercera cuota de las tasas de actividades comerciales a todo aquel contribuyente cuya actividad económica principal no este incluido en el ítems seis del decreto Nº 297”.

Y por último, proponen “prorrogar los vencimientos de los impuestos por 90 días, con el beneficio de descuento por pronto pago”.

(C C)