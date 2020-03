Extreman cuidados para pacientes oncológicos ante el covid-19 en el Vidal

En el marco de la pandemia por covid-19 y considerando que la mayoría de los pacientes oncológicos son considerados de riesgo, por la inmunosupresión del tratamiento de quimioterapia o radioterapia y/o a pocos meses de finalizado el tratamiento, el Departamento de Oncología del Hospital J.R. Vidal adecuó formas de atención. Hubo modificaciones en el cuidado de quienes hacen quimioterapia y/o radioterapia como también aquellos internados y, por consultorio externo.

En el caso de los últimos precisaron: concurrir a la consulta sólo aquellos que se encuentran en control trimestral o realizando quimioterapia; acompañado por no más de una persona y esperará fuera del hospital; postergar la consulta aquellos que se encuentran en control semestral o anual hasta que dure la cuarentena; no asistir a consulta si presenta fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o si ha regresado de un viaje al exterior 15 días antes.

Las recomendaciones que brindan desde el Departamento, para personas con cáncer para prevenir el coronavirus son: reforzar las medidas de prevención de infecciones respiratorias como higiene de manos, cubrirse la nariz o la boca al toser o estornudar, ventilar ambientes, evitar tocarse el rostro, limpiar frecuentemente y, no automedicarse.

Además, solicitan: consulta inmediata; recibir la antigripal; evitar contacto con personas provenientes de países con transmisión viral y, evitar contacto con personas con síntomas respiratorios y/o fiebre.

“Seguimos con tratamientos de quimioterapia, también atendiendo en consultorios externos. Lo que estamos tratando es evitar los contactos. Atendemos a los pacientes que están en tratamiento, pronto a terminar y los que deben hacerse control cada tres meses; también los que vienen por primera vez y que ya tenían turnos”, comentó a El Litoral la doctora Gloria Azar Rojas.

Los pacientes del interior provincial están yendo a las consultas, generalmente si realizan quimioterapia llegan un día antes para ser evaluados por consultorio, llegan en colectivos que consiguieron de manera particular o colabora su municipalidad. Hay turnos que se están reprogramando, aquellos que se hacen controles cada seis meses o un año.

A los familiares que acompañan al tratamiento, uno por paciente, no se los deja ingresar. El paciente llega al hospital, la puerta de ingreso está cerrada pero hay un guardia quien los atiende, un enfermero lo busca y lo lleva al lugar donde hacen el tratamiento que puede durar tres o cuatro horas.

En cuanto a los pacientes internados, precisó que también hay restricción, un solo familiar por turno: no más de 65 años, debe limpiarse las manos continuamente con alcohol y colaborar con la higiene del lugar.

“Tienen que tener los mismos cuidados que la población en general, deben colocarse la vacuna antigripal y neumocócica, lavarse las manos, toser en el pliegue del codo, no llevar manos a la cara. No tenemos medidas mayores. El principal consejo hoy es el aislamiento”, remarcó la especialista consultada por este diario.

La restricción del lugar en cuanto al aislamiento consiste en disminuir las camas, en el sentido de separarlas, distanciar a cada paciente, de 20 sillones funcionando hay 10, para cumplir con este objetivo. “Estamos respetando la recomendación de tomar distancia de dos metros”, indicó y aclaró que el banco de drogas sigue funcionando normalmente.

“El hospital está a puertas cerradas (ingreso principal) pero que esto no sea un impedimento, el paciente debe acercarse y dirigirse al acceso donde hay un guardia.

El servicio de oncología no se puede suspender, los controles y tratamientos se deben hacer en tiempo y forma, eso es lo ideal”, sostuvo a El Litoral la doctora que integra el Departamento de Oncología del Hospital Vidal y agregó que los pacientes del interior deben saber que siguen trabajando y ante cualquier duda comunicarse con el nosocomio.

