La Comuna renueva habilitación de taxis para trabajar vía Whatsapp

Tras el inicio del cruzamiento de datos para el cobro del subsidio de 7.500 pesos, que el Gobierno anunció para el sector de los trabajadores del volante, desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron que la Secretaría de Transporte de la Comuna habilitó un número de teléfono, mediante el cual están renovando su habilitación para trabajar en los casos de contar con la revisión técnica y el carnet de conductor vencido, que son requisitos indispensables para obtener el permiso.

A pesar de la disposición de prórroga de las fechas de vencimiento de los carnets de conductor por parte del Gobierno nacional y dado los controles que se están realizando para hacer cumplir la cuarentena, El Litoral consultó al titular de la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) Nicomedes Espinosa sobre la situación y dijo que “había preocupación en el sector porque algunos debían renovar la habilitación para trabajar y como están cerradas las oficinas donde se hace la revisión técnica de los coches, la renovación del carnet y la emisión del certificado de buena conducta no iban a poder renovar el permiso para seguir circulando y la Comuna, atendiendo a esta necesidad, ahora nos habilitó un permiso virtual”.

“Se nos otorgó un número de teléfono y mediante un Whatsapp nosotros enviamos toda la documentación que tenemos como el seguro, los pagos de tasa y patente por ejemplo, ellos analizan los casos y nos otorgan el permiso provisorio que corresponden dado que las oficinas están cerradas” y agregó que “las respuestas no tardan llegan al rato”.

Mientras que Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes en relación a esta

habilitación provisoria para trabajar comentó que “nosotros no tenemos inconvenientes en este sentido pero tampoco nos informaron de esta posibilidad por si surgían problemas”.

En cuanto a los subsidios, Castillo advirtió que no fueron consultados sobre los padrones y que carece de información. “A nosotros nos preocupa el pago de los subsidios ya que están por quedar muchos choferes afuera porque no se está considerando a las personas que están trabajando y sólo a los coches habilitados”. (MNR).