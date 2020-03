Preocupación de pequeños productores de 3 de Abril

“Somos varios los que tenemos chacras y no vendemos grandes cantidades. Por eso ahora estamos bastante complicados porque los camioneros de otras provincias, como ser del Chaco, que venían a comprarnos, no están apareciendo”, manifestaron dos pequeños productores de 3 de Abril que se comunicaron ayer con El Litoral. En este contexto manifestaron que si bien tienen conocimiento de que no está prohibido que circulen quienes transportan alimentos, como la batata y mandioca que ellos producen, “muchos choferes no quieren venir porque en el camino casi no pueden parar, no hay lugares para quedarse a comer o dormir”.

Por eso, plantearon que “ojalá la Provincia contemple algún tipo de ayuda para los que somos pequeños productores”.

(CC)