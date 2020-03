“Nos superó la ansiedad y fue una catástrofe”

El delantero de Boca Unidos, Renzo Reynaga, sintetizó la sensación que se vivió en el vestuario después de la caída como local frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 4 a 1. “No encontramos el puntazo final, nos desordenamos, nos comenzó a comer la ansiedad y terminó en una catástrofe”.

La apertura del marcador llegó sobre el final del primer tiempo cuando Javier Sotto adelantó al elenco entrerriano. “Estábamos manejando el partido, teníamos la pelota, aunque nos faltó la puntada final. Hasta el gol que nos hicieron, veníamos siendo superiores”.

A los 6 minutos del segundo tiempo, Antonio Medina logró la igualdad transitoria, “pero ellos se encontraron con un gol impensado, con un gol de otro partido por la definición y nos terminamos desdibujando”.

Para Boca Unidos fue la segunda derrota como local y la cuarta presentación sin poder sumar un triunfo. “Nosotros sabemos que son partidos que no podemos dejar pasar. Nos quedan rivales que están arriba en la tabla y son más duros. Sabemos que estamos para más, pero el tiempo pasa y no se dan los resultados”.

El jugador nacido en Puerto Deseado hace 20 años terminó: “Nos está costando un poco abrir los partidos. La ansiedad y los nervios nos juegan en contra, pero tenemos que aprender a convivir con eso. Tenemos un plantel más que profesional y de alto nivel. Hay que seguir trabajando y pensar en lo que se viene, no nos queda otra”.