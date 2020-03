“Voy a ser inflexible con los empresarios que despidan gente”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que va a ser "inflexible" y "duro" con los empresarios que despidan gente, que dejen "desamparadas" a las personas, y les dijo que quizá en este momento la lógica "no es perder, sino ganar menos", con un sentido solidario ya que, reiteró, "nadie se salva solo", en un mensaje desde la Residencia de Olivos.

El mandatario le habló a "ciertos empresarios", al decir que "no podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo". "Acá de lo que se trata para muchos de los empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar", disparó.

(AG)