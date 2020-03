El Gobernador de Chaco se hizo un doble testeo de coronavirus y aseguran que le dio negativo

Chaco es la segunda provincia con más casos de coronavirus. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de casos de contagio suman 69 y las muertes ya son 4.

En medio de la paranoia social, y luego de que se lo viera junto con Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando que fue diagnosticada con covid-19, los rumores acerca de la posibilidad de que Jorge Capitanich estuviera infectado se hicieron cada vez más fuertes.

En ese contexto, el Gobernador de Chaco se sometió a un hisopado que dio negativo. “Si bien no tenía síntomas, decidió hacerlo por prevención y demanda social”, explicaron desde su entorno.

Un dato no menor: Jorge Capitanich no se realizó uno sino dos estudios. Lo hizo en el Laboratorio Central de la Provincia y los resultados dieron negativo. “Mientras estuvo cerca de otras personas, como puede haber sido la doctora Nancy Trejo, el primer mandatario provincial cumplió con el protocolo: mantuvo distancia social, se higienizó las manos y en todas sus reuniones se usó alcohol en gel”, agregaron. (AG)