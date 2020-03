“El fútbol se debió parar en todos lados cuando lo hizo Europa”

El director técnico argentino Pedro Troglio, actualmente en Olimpia de Honduras, estimó que “el fútbol se debió parar en todos lados cuando se paró en Europa” como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y ponderó la actitud de River Plate de no presentarse a jugar en la primera fecha de la Copa de la Superliga.

“Cuando vimos lo que sucedía en Europa, el fútbol se tendría que haber parado en todos lados. No seguir una semana más. Ahora hay que esperar el momento justo donde el mundo vuelva a activarse, si no se activa, el fútbol tampoco volverá”, consideró el ex entrenador de Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otro clubes.

“Me ponía en el lugar de (Julio) Falcioni, (Miguel Angel) Russo o (Diego) Maradona al verlos por televisión en la cancha, con sus diferentes afecciones, y no era normal lo que estaba pasando”, prosiguió Troglio en declaraciones para el programa CNN Media Tarde (AM 950).

El director técnico elogió la postura del plantel de River de no presentarse ante Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga. “Hoy se ve que River estuvo bárbaro. Se adelantó cuatro días a todos”, remarcó.

En cuanto a la cuarentena por la que atraviesa en Tegucigalpa, la capital hondureña, el ex volante de la entidad de Núñez y del seleccionado argentino indicó: “En Honduras estamos en la segunda semana de toque de queda. Acá está todo cerrado. El supermercado abre una vez por semana”, describió.

Troglio manifestó estar “solo”, ya que su pareja Alejandra más sus dos hijos más chicos, Mirko y Pedro, retornaron a la Argentina, a fines de febrero pasado.

“Entiendo que en la Argentina se vea mucha gente en las calles, porque hay personas que viven al día. Es muy difícil para algunos pedirles que sean prudentes. Es compleja la situación y más para uno que está lejos de casa”, expresó Troglio, de 54 años.

El DT también se refirió al momento que atraviesa su hija que está viviendo en Italia. “La situación es difícil para todos. Ella y su novio tienen algunos síntomas, pero están bien medicados”, resaltó.

“Cuando uno ve que no se puede ir a enterrar a algún familiar o visitarlos en la clínica, ahí se toma conciencia de la magnitud de los hechos”, dijo.

“La reconstrucción de Italia será muy dura. Pero todo el mundo deberá cambiar. Habrá que cambiar los hábitos”, planteó el ex jugador de Verona, Lazio y Ascoli, todos en Italia.

En tanto, el plantel de Olimpia, al que dirige en la Liga Nacional de Honduras, que marchaba tercero con 22 puntos, al suspenderse el campeonato el 15 de marzo pasado, realiza ejercicios individuales en forma particular, ordenados por el preparador físico y supervisados por el estratega que, adelantó que “no sirven para competir”.

Por eso, como sucederá con todos los equipos de la mayoría de las ligas, Troglio anticipó que “se necesitarán unos 25 días para ponerlos a punto (a los jugadores) una vez que se levante la suspensión”, cerró.