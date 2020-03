Bancos abrirán desde el viernes para pagar a jubilados y beneficiarios de la AUH que no tienen tarjeta

El Gobierno nacional, las cámaras de bancos y la Asociación Bancaria alcanzaron un acuerdo y el viernes los bancos, tanto públicos como privados, volverán a abrir sus puertas, aunque únicamente para pagar a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no tengan tarjeta de débito. Aún restan detalles operativos, como el horario y las medidas que se tomarán para resguardar a clientes y trabajadores.

Después de las largas filas que se observaron en los cajeros de todo el país -Corrientes no fue la excepción-, se resolvió retomar la atención bancaria pero de manera restringida. En especial para dar una respuesta a los jubilados que carecen del plástico y son justamente la población de riesgo frente al coronavirus.

En las últimas horas se había conocido la intención del Estado nacional de reabrir las sucursales de los bancos, que se mantenían cerradas desde el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio; y el diálogo con las cámaras y el gremio fue expeditivo.

Se tomó anoche la decisión de que los bancos vuelvan a atender desde este viernes, “será en horario reducido, con el personal mínimo indispensable y no brindarán otros servicios”, anticipó a El Litoral el secretario general de la Asociación Bancaria seccional Corrientes, Juan Lescano.

Aclaró que aún resta que el Banco Central emita una circular con los detalles. Entre ellos, el horario de atención y las medidas preventivas que se tomarán, “para eso también se pidió la colaboración del Gobierno nacional y provincial”, finalizó.

(HM)