Si Nación no gira los fondos adeudados, los tabacaleros cortarían la Ruta Nacional 12

La Cámara del Tabaco emitió ayer un comunicado en el que advirtió que si hoy no reciben los fondos adeudados por Nación, interrumpirán el tránsito en la Ruta Nacional 12. Resolvieron esto en una asamblea. Desde el Instituto Provincial del Tabaco (IPT) aseveraron que ya realizaron los trámites administrativos correspondientes, por lo que ahora sólo resta que los casi $22 millones sean acreditados.

Con respecto a esto, al ser consultado por El Litoral, el titular del IPT, Cristian Vilas, recordó que el pasado jueves 21 de febrero fueron notificados de que Nación emitió la resolución Nº 42/20 a través de la cual se avaló el pago del subcomponente “Actividad cosecha”.

Considerando esto, estimaban que en cuatro o cinco días se acreditarían los casi $22 millones a la Provincia para que esta realizara la distribución correspondiente a los productores.

Sin embargo, esto no se concretó. Por eso, el último lunes, Vilas junto con el ministro de la Producción´, Claudio Anselmo, y el secretario de Agricultura y Ganadería, Norberto Mórtola, se reunieron con los productores nucleados tanto en la Cámara del Tabaco como en la cooperativa.

Al tomar conocimiento de que los recursos todavía no estaban disponibles, en la reunión que se concretó en la noche del lunes los productores resolvieron que si para hoy no se acreditan los recursos para el sector, se concentrarán a las 9 en la Ruta Nacional 12, más precisamente a la altura del Zorzalito.

Más recursos

En la manifestación, además de los fondos mencionados, reclamarían la aprobación del plan de la Caja Verde -que contempla unos $100 millones- y del Plan Operativo Anual de Aspro 2020.

Los motivos y las medidas que adoptarán fueron informadas a través de un comunicado firmado por el presidente de la Cámara del Tabaco, Raúl Santajuliana.