Tabacaleros: “A las 11.30 se confirmó el depósito de los fondos adeudados y se levantó el corte”

En la Ruta Nacional 12, a la altura del paraje Zorzalito, tabacaleros estaban desarrollando un plan de lucha para reclamar unos $22 millones adeudados por Nación. El último miércoles, a las 9, comenzaron la protesta con la interrupción intermitente del tránsito en la citada carretera. “Se corta una hora y después se deja que pasen los vehículos durante 15 minutos”, explicaron en aquella oportunidad a este medio gráfico. Una medida que se extendió hasta las 19.

Al día siguiente (jueves) continuaron con esa modalidad y durante la misma cantidad de tiempo. Y si bien en el transcurso de la tarde de esa segunda jornada, fueron informados que se habrían transferidos los fondos, los productores prefirieron esperar a que se efectivizara el pago.

Por eso, tal como informóEl Litoral, los tabacaleros acordaron que ayer volverían a congregarse a la vera de la ruta. Aunque en esta oportunidad, sería a las 7 y no a las 9, como en las jornadas anteriores.

“Aproximadamente a las 9.20, averiguamos en el área que funciona en Buenos Aires y que es la encargada de realizar la transferencia sobre para saber si ya estaban los fondos disponibles. Y nos explicaron que estaba librada la orden de pago pero aún faltaba que se efectivizara el depósito correspondiente”, contó el presidente de la Cámara de Tabacaleros, Raúl Santajuliana en diálogo conEl Litoral.

Por eso, los productores continuaron con su medida hasta las 11.30. A esa hora les confirmaron que los recursos ya estaban en la cuenta correspondiente. “Cuando estuvimos seguros de eso, nos retiramos a nuestros hogares a seguir trabajando. Como lo dijimos desde el primer día, nosotros no queremos estar en la ruta, pero lamentablemente no tuvimos otra opción”, aseveró.

Luego, al ser consultado sobre cuándo los tabacaleros cobrarían los fondos del crédito cosecha, aseveró que el titular del IPT Cristian Vilas -mediante una llamada telefónica en alta voz- les manifestó a los productores que estaban a la vera de la ruta que eso se concretará el jueves venidero.