Coronavirus: agencias de viajes no cobran penalidades por cancelaciones

En este contexto, son muchos los hoteles y aerolíneas que están flexibilizando su política de reprogramación y, en algunos casos, cancelaciones particularmente en los destinos más complicados como China e Italia. Es importante destacar que las agencias de viajes y turismo no son las responsables de las políticas de cancelaciones y reprogramaciones, no son quienes cobran penalidades, sino que las agencias son gestores intermediarios. Cualquier penalidad que se cobre está vinculada a las políticas de cancelaciones y reprogramaciones que dependen exclusivamente de las compañías aéreas, hoteles y demás proveedores directos del servicio, no de las agencias de viajes y turismo.

Argentina presentó su oferta turística en Anato 2020

El ministro de Turismo y Deportes asistió en Bogotá a una de las mayores ferias turísticas de la región con el objetivo de posicionar al país como uno de los líderes del sector. “Invitamos a los viajeros de la región a recorrer nuestro país y a sentir el fútbol en la Copa América”, afirmó.

Dicho evento es el primer gran encuentro turístico de América Latina en el que se da cita el ministro Lammens, quien encabeza la delegación nacional junto a la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa.

“Venir a Anato es una posibilidad de suma importancia para atraer al turista de la región y posicionarnos como uno de los líderes. Además, con la Copa América 2020, que el país llevará a adelante junto a Colombia, le transmitimos al mundo nuestra capacidad para organizar competencias de gran prestigio internacional”, señaló Lammens. “Esta es una gran oportunidad para que visiten y conozcan las ciudades maravillosas que serán las sedes del evento, tanto en Argentina como en Colombia. La organización entre los dos países nos enriquece y nos fortalece, respetando nuestras diferencias y afianzando la unidad de nuestro continente”, finalizó el Ministro.

Con la mirada puesta en la mencionada competencia futbolística, junto a otras propuestas, como naturaleza, nieve, Turismo Lgbt y Turismo Educativo, el país busca consolidar su nueva imagen turística en la región e incrementar las llegadas de turistas colombianos, que fueron casi 170.000 en 2019.

Durante la primera jornada, además de acudir a la inauguración en el stand de Argentina en Anato, Lammens compartió junto al ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena Barrero, una conferencia de prensa para promocionar la Copa, a disputarse en ambas naciones del 12 de junio al 12 de julio.

Las sedes argentinas serán el mítico Monumental de Buenos Aires, escenario del partido inaugural entre Argentina y Chile, y los estadios Ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires), Malvinas Argentinas de Mendoza, Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Unico de Santiago del Estero, estrenado para la Copa y con una capacidad para 28 mil espectadores.

Anato es la feria de turismo más importante de Colombia y una de las más relevantes de la región. Alrededor de 40 mil profesionales del sector, más de 35 países, 3.500 expositores, 1.500 empresas y mil periodistas acreditados se dan cita en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá Corferias. Argentina contó con un stand de 162 metros cuadrados en el que se desarrollarán diferentes reuniones de trabajo y se brindarán capacitaciones y clases de cocina, entre otras actividades.