Mejoría en el juego, que tampoco alcanzó para evitar otra derrota

Otro golpe recibió anoche Boca Unidos en Villa Ramallo, donde cayó ante Defensores de Belgrano por 1 a 0, en el partido que le bajó el telón a la vigésima segunda fecha del torneo Federal A.

El equipo aurirrojo mejoró sustancialmente su imagen respecto al último juego de local (fue goleado 4 a 1 por Gimnasia de Concepción del Uruguay), pero tampoco le alcanzó para cortar la aciaga racha que viene teniendo en esta parte del certamen.

Como ya es habitual en la mayoría de sus presentaciones, al conjunto correntino le costó afirmarse en el inicio del juego, donde la iniciativa era patrimonio del equipo local.

El Granate estuvo muy cerca de ponerse en ventaja con un tiro libre de Ceballos a metros del área grande, que buscó el palo de Martínez, quien alcanzó a tocar la pelota que terminó rebotando en uno de los verticales.

Siguió mejor el dueño de casa, con Ceballos manejando los hilos del ataque y López inquietando con su peligrosidad. Un remate del “9”, que le ganó las espaldas a los centrales visitantes, terminó con un remate pifeado del delantero.

La jugada fue el preanuncio de lo que iba a llegar a los pocos minutos, cuando López amagó el remate desde afuera, se internó en el área, y Baroni le cruzó la pierna. Penal que el árbitro no dudó en cobrar y que Romero ejecutó con un remate al palo opuesto donde se arrojó Martínez.

No se jugaba un cuarto de hora, que Boca Unidos ya estaba perdiendo. A diferencia de otros juegos, el Aurirrojo reaccionó yendo a buscar el empate, tratando de manejar prolijamente la pelota. Le faltó nuevamente profundidad ofensiva; entonces, se decidió por probar de media distancia, donde se topó con el arquero Quinteros, quien cada vez que fue llamado a actuar respondió con acierto.

Un zapatazo de Gabriel Morales obligó a la primera respuesta del golero local, que tapó el remate arrojándose contra su palo derecho. A “Gaby” lo imitó enseguida Niz, cuyo tiro bajó de golpe para perderse a centímetros del horizontal.

Siguió mejor el equipo correntino, que pudo hilvanar entre Maciel y Migone una interesante combinación en ataque. El centro-pase del ex Rosario Central encontró a Morales, cuyo zurdazo pasó muy cerca del vertical derecho.

En el inicio del complemento, Marini hizo ingresar a Caneo por el “Chiqui” Maciel, que debió salir por una lesión. En la primera acción, el “Chino” paró con el pecho una pelota en el área, de espaldas al arco, y cuando buscó enganchar le pellizcaron la pelota, que le cayó a Morales, cuyo remate cruzado tapó abajo Quinteros.

Defensores buscó achicar espacios a Boca Unidos, parándose como mucha gente en su propio campo, parándose decididamente de contraataque. En la primera ocasión que tuvo, López sacó un zurdazo que encontró a Martínez bien ubicado.

Todo era de Boca Unidos, que jugaba mejor, dominando pelota y campo, pero centralizaba en demasía sus ataques, facilitando el esquema defensivo del rival.

A un cabezazo de Medina que se fue desviado, ganando increíblemente en posición de centrodelantero, le siguió una contra de López, que metió una diagonal desde la izquierda al centro, y sacó un disparo que Martinez atajó en dos tiempos.

Fabro por Migone fue la segunda variante dispuesta por Marini en Boca Unidos, buscando darle mayor claridad al ataque. Sin embargo, el que volvió a tener una chance fue López, que recogió una pelota filtrada entre los defensores correntinos y buscó dejar atrás a Martínez que le cubrió muy bien el ángulo, dando finalmente el remate en la parte exterior de la red.

En los últimos minutos, Boca Unidos, ya con Reynaga en cancha por Niz, fue con mucha gente por la igualdad, pero Defensores lo aguantó bien. En este último tramo del juego fue expulsado por doble amonestación Allocco, por reclamar luego de una infracción.

Pese a mejorar en su juego, Boca Unidos volvió a perder.

Hace rato que no suma de a tres puntos, y cada vez falta menos para que finalice le etapa clasificatoria del campeonato.