Docentes reclaman la quita del carácter eliminatorio del examen psicofísico

Un docente con una década de antigüedad podría quedar eliminado del padrón y perder su carrera si no pasa el examen psicofísico que se realiza en el área de Salud Ocupacional. Además, si vive en el interior, debería abonar de su bolsillo el viaje para trasladarse hasta Capital y, si recibió un certificado de “No Apto”, no contaría con el diagnóstico correspondiente para conocer cuál fue el motivo de su eliminación, pese a que contraste, luego, con un examen privado, según denunciaron desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco).

“El certificado psicofísico fue uno de los temas centrales de Suteco en la mesa de gestión laboral. El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, se comprometió a trabajar en dar una solución”, indicó a El Litoral el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez. Debido a los numerosos inconvenientes y reclamos de docentes de distintos puntos de la provincia, el concurso de primaria está suspendido, informó el gremialista. Esto hasta tanto se encuentre una solución a los reclamos.

“Pedimos que los estudios se descentralicen porque hay docentes de todas partes, de Mocoretá, de Colonia Liebig, de distintos lugares que deben venir hasta Capital para realizarse el estudio, en Salud Ocupacional. Pedimos que se hagan en los hospitales zonales, como se hacían antes”, indicó Ramírez, quien aclaró, “el docente debe pagar de su bolsillo el viaje”.

También, Suteco solicitó la quita del carácter eliminatorio y de la categoría de “No Apto” por “discriminatorio y estigmatizante”. Este reclamo también se elevó al Ministerio de Educación de Corrientes al ser empleador directo. “Pedimos que se vuelvan a las categorías A, B y C”, indicó el sindicalista. Estas, si bien establecían categorizaciones sobre el estado de salud, se utilizaban básicamente a modo de “control médico” para el resguardo de los trabajadores de la educación y no eran de carácter eliminatorio. Es decir, si un educador tenía un problema de visión ingresaba en la categoría B y contaba con una receta para realizarse los anteojos. Con el nuevo sistema, “los docentes quedan en la calle y no pueden recibir tratamiento. Pierden su carrera, su trabajo”, señaló el gremialista en diálogo con este diario.

Ramírez, a su vez, indicó que no queda del todo claro cómo se realizan los diagnósticos, ya que, el docente sólo recibe el certificado y “no el diagnóstico médico”, que debe ser realizado por un médico psiquiatra y/o psicólogo, para el caso del test psicológico. Algunos docentes que se comunicaron con este diario habían expresado su descontento porque el examen consistía en rellenar un multiple choice.

“Se puede dar que se manipulan los cargos”, cuestionó el gremialista respecto del carácter eliminatorio. “No hay otra provincia donde suceda lo que está pasando acá”, enfatizó Ramírez, quien, además, señaló “hay quejas de maltrato en Salud Ocupacional hacia los educadores”.

Por este tema, el sindicalista indicó la necesidad de mantener una audiencia con el gobernador Gustavo Valdés. El gremialista, a su vez, reiteró reclamo respecto de la designación de directivos, ya que consideró, el modo en que se realiza “no respeta el estatuto docente”.