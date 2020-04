Ante la bajante de los ríos, ratifican la prohibición de pescar y mantienen los controles

Los ríos Paraná, Uruguay, así como los que atraviesan el interior de la geografía provincial registran bajantes muy importantes, por lo que también preocupa a las autoridades provinciales la preservación de especies ícticas, ante lo cual ratifican la vigencia de la prohibición de pesca deportiva y comercial y aseguran que se mantienen los controles correspondientes.

En tal sentido, el director de Recursos Naturales de la Provincia, Carlos Bacqué, dijo a El Litoral que “estamos teniendo bajantes en los ríos Paraná, Uruguay, así como interiores, tal es el caso del Santa Lucía y el Corriente y provoca daño en las especies porque no tienen libertad de acción, se les achica el espacio para moverse en su hábitat”. Si bien aclaró que “no registramos mortandad, estamos permanentemente informados con Prefectura Naval que es la encargada de realizar los controles correspondientes para que no se pesque ni se navegue”.

Además advirtió que “nos preocupa lo que ocurre en el Alto Paraná, porque no hay lluvias y las cinco o seis represas aguas arriba están trabajando con el caudal justo para su producción de energía”.

Ante este escenario enfatizó que “lo recomendable es quedarse en casa, además de ser lo obligatorio en este momento. Solamente está permitida la pesca de costa para subsistencia, están prohibidas la comercial y la deportiva”. En tanto que reflexionó: “Con las imágenes que se están obteniendo ahora de cardúmenes de diferentes especies, el pescador comercial y deportista tienen que darse cuenta del daño que hace la pesca en forma depredadora”.

Y consideró que “esto marca un antes y un después en lo referido a cuestiones naturales y ambientales”.

(JPV)