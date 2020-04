En las redes sociales, activan las asesorías de salud integral y sexual

El plan de prevención del embarazo no intencional adolescente (Enia) sigue desarrollando actividades de asesoría de salud integral, destinadas a estudiantes de escuelas secundarias, pero esta vez los consultorios se mudaron a las redes sociales.

En el marco de la cuarentena preventiva, de manera articulada con los colegios, activaron las consultorías online de salud sexual (donde pueden consultar los métodos anticonceptivos disponibles), con trivias organizadas para promover los derechos y prevención de la violencia.

Para recibir información o plantear inquietudes, los jóvenes pueden ingresar al Instagram @asesores_saludintegral_ctes, o bien a la página de Facebook Educasalud Corrientes.

Al respecto, el referente del programa de Salud Integral de la Adolescencia, Luis Roitman, explicó a El Litoral que “en el marco del plan Enia, que trabaja dentro de las escuelas secundarias asociadas a los centros de salud, el área de adolescencia interviene en las asesorías de salud integral y en estos tiempos de cuarentena generamos un Instagram para activar la promoción de los derechos. Además, a través del direct (mensajería privada) todos los asesores pueden dar turnos programados para atender las consultas que realicen los adolescentes”.

Paralelamente, los colegios secundarios promocionaron las asesorías de salud, a través de sus redes sociales. “Se armó toda una red con las escuelas secundarias de toda la provincia. Ellos se contactan con las asesoras vía Whatsapp y también realizamos asesoramiento de este tipo, siempre enfocado en el embarazo no intencional y la salud integral”, agregó Roitman.

Entre las múltiples demandas, el asesoramiento y la demanda de métodos anticonceptivos son una de las consultas que más responden y sobre las que realizan derivaciones virtuales, en caso de requerirse, a los centros de salud asociados.

En este sentido, el referente del programa detalló a El Litoral: “Hacemos una bajada de insumos de anticonceptivos en general, tanto de larga como de corta duración. Y realizamos las derivaciones virtuales o telefónicas de los chicos que necesitan algún método específico, lo único que no se está haciendo ahora es colocación de implantes subdérmicos por el contexto en el que estamos”.

El plan Enia está organizado para adolescentes de entre 13 a 19 años, a quienes convocan a seguir las redes sociales antes mencionadas y sugieren realizar sus consultas ante cualquier inquietud. Más allá de las edades, destacaron que el departamento de Adolescencia del Ministerio de Salud Pública trabaja con todos los rangos etarios.

