Decreto de Valdés: así será la nueva cuarentena en Corrientes

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adhirió por decreto a la tercera etapa de la cuarentena nacional para prevenir el coronavirus, según lo anunció este sábado por la tarde en una conferencia de prensa en la que enumeró una serie de actividades que estarán permitidas en la provincia de Corrientes.

"No vamos a adherir a las cuarentenas comunitarias ni vamos a permitir la circulación comunitaria en las distintas localidades", dijo esta tarde Valdés, al negar que vaya a proponer al Jefe de Gabinete el levantamiento del aislamiento en alguna ciudad del interior provincial.

"Esto implica sumarle 15 días más a la cuarentena propuesta en sus dos modalidades, que nos van a dar más tiempo a seguir preparando el sistema de salud y quiero felicitar a los correntinos porque estamos siendo un verdadero ejemplo al permanecer en las casas

"No tenemos circulación comunitaria de coronavirus, estamos tratando de evitar que no haya circulación ciudadana en un barrio, a los vecinos de ese barrio les pedimos disculpas", dijo en referencia al barrio San Marcos.

"Esta persona -dijo en referencia a la enfermera infectada- ha hecho caso omiso a las indicaciones que hemos dado, por lo tanto nos vimos en la obligación de iniciar acciones penales", explicó Valdés

Y añadió: "Lamentablemente no se cumplió ese aislamiento y hoy tenemos la consecuencia de aislar a un barrio".

En ese sentido, explicó que analizan los "circuitos virales y las personas que tuvieron contacto con estas personas" para ofrecer una respuesta focalizada.

"Quiero felicitar el desempeño de todo el sector de la salud pública y la seguridad de Corrientes", dijo además.

Acompañaron al mandatario los ministros secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, y de Salud, Ricardo Cardozo, así como los integrantes del Comité de Crisis.

Por otra parte, el mandatario anunció que con 100 respiradores disponibles próximamente iniciará sus funciones la primera etapa del hospital de campaña del Hogar Escuela, para extender luego a 300 respiradores; "tomamos una medida adicional, que es la utilización del barbijo obligatorio", dijo.

Actividades que vuelven

-Actividad forestal, ganadería, cítricos, minería, arroz, yerba y te.

-Toda la actividad de bancos va a comenzar, pero por turnos, al igual que otras actividades de crédito (Tarjeta Naranja, Locred, etc).

-Odontólogos, solo en emergencia, bajo estricto sistema de turnos.

-Librerías y insumos informáticos: a puertas cerradas, únicamente utilizando el sistema de paquetería.

-Industria textil: sólo confección de productos de salud, especialmente barbijos.

-Obra pública: inicia este lunes. Obra privada: sin utilización de transporte público y donde no haya contacto entre personas (EJ. casas particulares deshabitadas)

-Talleres mecánicos, lavaderos, gomerías, venta de respuestos, neumáticos y autopartes.

-Consultorios médicos y atención médica, sin espera. "Turno por turno", dijo Valdés.

-Ópticas, con los mismos resguardos que las farmacias.

-Estacionamiento, podrán operar bajo estricto sistema de turnos sin permitir concentración de personas.

-Las actividades deportivas no van a estar permitidas.

-Las clases no van a reiniciar.

"Quiero agradecer al Poder Judicial que ha revertido la decisión de convocar al personal al trabajo; está haciendo lo propio el Legislativo y en el Ejecutivo estaremos con la dotación mínima", dijo asimismo Valdés.

Todos los actores de las actividades permitidas a partir del lunes deberán tramitar los permisos de circulación en el correo electrónico sigec@corrientes.gob.ar y en la plataforma digital del Gobierno.

Y remarcó: "shopping y casinos cerrados", como tampoco reabrirán las peluquerías. "Vamos a seguir todos con el pelo largo", bromeó el mandatario.

Pidió además cuidar a la tercera edad: "Aislémoslos lo más posible; extrememos las medidas para con nuestros adultos mayores".

Con relación a la decisión de restringir el paso interprovincial entre Chaco y Corrientes, Valdés ratificó su decisión y fundamentó las acciones judiciales encaradas en la órbita federal.

"Tenemos una medida de un juez federal (por el correntino Juan Carlos Vallejos) que reconoce lo que tenemos que hacer, no podemos litigar si tenemos o no la facultad de cuidar o no a los correntinos", indicó y subrayó que "vamos a ejercer el poder para cuidar y custodiar a los correntinos".

