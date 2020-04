Algunos artículos de higiene subieron hasta un 60% en los últimos dos meses

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, los productos de limpieza como también los de higiene personal tuvieron un repunte en las ventas debido a que se tratan de insumos necesarios para la prevención del covid-19. En este período se aplicaron controles de los denominados precios máximos para que se retrotraigan a los de marzo, pero aun así -en comparación con febrero- varios productos presentan subas de entre un 20% y 60%.

Esto se pudo corroborar en el marco de un relevamiento de precios en 10 productos de aseo personal y limpieza que realizó El Litoral en algunos negocios. Las subas más importantes se detectaron en algunas marcas de jabón de tocador y detergentes, que cuestan hasta un 60% más caros que hace dos meses.

Concretamente, un jabón (primera marca) que en una farmacia costaba $30, ahora se consigue a $47,40, lo que representa un incremento superior al 60%; en tanto que el mismo producto de otra marca en un supermercado subió un 33% dado que de valer $47 pasó a $62,80, y los combos de tres antibacteriales que costaban $73 ahora los ofrecen a $127. De todos modos, el mismo producto, pero de otras marcas más económicas, puede conseguirse desde los $21. De hecho, los expertos advirtieron en varias oportunidades a El Litoral que cualquier jabón, siempre y cuando se realice un correcto lavado de manos, es útil para prevenir enfermedades.

En el caso de los detergentes también se detectaron remarcaciones de hasta un 61% en algunas marcas. Es así que las botellas (de 700 ml) de una firma reconocida, que costaban $79 en febrero, actualmente cuestan entre $129 y $132 en diferentes negocios.

Con menores porcentajes de incremento, la lavandina también registró subas de entre un 20% y 50%, pero sobre todo los envases (primera marca) que no figuran en el listado de los precios máximos. Puntualmente, una botella de dos litros de una primera marca, que en febrero valía $64, ahora la ofrecen a $82,20 en un supermercado, y en un autoservicio a $96,90. Lo mismo ocurrió con algunos desinfectantes en spray. Sólo los limpiapisos mantuvieron sus importes más o menos estables, dado que un envase (900 ml) que costaba $126,60 pasó a $128,20.

Otros de los productos de higiene personal que también se encarecieron en estos dos meses son algunas marcas de shampoo y cremas de enjuague que presentaron una remarcación de hasta un 45%. Por ejemplo un envase de shampoo de primera marca subió de $207 a $299. También los pañales experimentan subas de hasta un 30% en algunas marcas, incluso los rollos de papel higiénico (6 unidades) si bien no se encarecieron más de un 10%, presentan diferentes precios en distintos supermercados. Por último, en porcentajes menores una marca de dentífrico subió un 5% mientras otra segunda línea no registró variantes.

Sucede, además, que algunos de estos productos están incluidos en el listado de precios máximos, un programa que comenzó a regir en medio de la cuarentena y por el cual una serie de productos esenciales debieron retrotraer sus importes a los fijados el 6 de marzo.

Controles

En lo que respecta a los relevamientos, destinados a corroborar el cumplimiento de los precios máximos, el subsecretario de Comercio de la provincia, Juan José Ahmar, expresó a El Litoral: “Seguimos haciendo los operativos de forma articulada con la Municipalidad de Corrientes, por el momento sobreprecios no detectamos, pero sí hubo faltantes de productos. No obstante, es importante aclarar que en todos los casos esto se da por una cuestión con el proveedor que no envía la mercadería. De hecho, para constatar esto, nosotros ingresamos a los galpones de los depósitos y vimos que efectivamente no tenían dichos productos”.

El listado de precios máximos varía para los supermercados e hipermercados, pero en ambos casos se trata de una nómina específica de ciertos productos y marcas. Por ese motivo, recomiendan a los clientes consultar previamente en la página oficial del programa, para corroborar qué artículos incluye.

(MS)