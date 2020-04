Cocheras retomaron la atención en horario reducido

Luego de varias semanas de paralización por la cuarentena obligatoria, las cocheras privadas que se encuentran en el microcentro y zonas aledañas comenzaron a reactivar la atención de manera paulatina. Aunque el escaso movimiento de vehículos persiste por la cancelación de la mayoría de las actividades, la habilitación de algunos rubros nuevos podría activar medianamente la demanda.

Desde algunos estacionamientos privados de la ciudad comentaron que comenzaron esta semana a atender, aunque no de manera habitual. Según señalaron, por la emergencia sanitaria se encuentran abiertos solamente en un turno, en la mayoría de los casos durante la mañana. De esta manera, los encargados de las playas de estacionamiento se encargan de comunicar la nueva metodología de atención a los clientes que deciden dejar su vehículo allí.

Si bien es cierto que las cocheras ganan clientes en horarios pico por la falta de espacios en la vía pública, en estos primeros días de reactivación destacan que la mayoría lo hace por seguridad, justamente alertados por la falta de movimiento en las calles y el temor de que pueda darse algún robo a pesar de la presencia policial en diferentes puntos de la ciudad realizando controles.

Además de la atención limitada, la situación sanitaria obligó al sector de los estacionamientos a reforzar las medidas de higiene para cumplir con las recomendaciones de salud, achicando el peligro de un posible contagio. En este sentido, señalaron que cuentan con alcohol en gel y que los empleados no se encargan de estacionar los vehículos, sino que debe hacerlo cada conductor para evitar aumentar el riesgo para el personal que trabaja en el estacionamiento.

Con el correr de los días y la habilitación de nuevos rubros tales como librerías, casas de insumos informáticos y de electrodomésticos, desde las cocheras esperan un repunte en la demanda, aunque reconocen que será leve y mucho menor al habitual por la cuarentena. Mientras tanto, apuntan al menos a sostener un mínimo de clientes para cubrir los gastos fijos a la espera de una reactivación total que por el momento no tiene plazos concretos.

