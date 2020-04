Boca Juniors pagó al plantel la totalidad del sueldo de marzo

La dirigencia de Boca Juniors finalmente abonó hoy en forma completa los sueldos del plantel profesional, ya que los jugadores no aceptaron un plan de financiamiento que iba desde abril hasta diciembre próximo, propuesto por el club en el marco de la pandemia de coronavirus que tiene parado al fútbol.

El presidente de Boca, Jorge Ameal, y la secretaría de fútbol encabezada por Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, le propusieron en los últimos días al plantel profesional abonar el 30 por ciento de los sueldos a partir de marzo y el 70 restante pagar a medida que se normalizara la actividad, algo que por ahora no tiene fecha cierta.

La dirigencia había explicado que el plan de pago estaría sujeto a que se normalicen los ingresos de la institución, con la promesa de abonar la totalidad de los sueldos antes del 31 de diciembre de este año.

Finalmente, el club de la Ribera abonó marzo en forma completa ya que si bien la mayoría de los integrantes del plantel aceptaban el plan, al no haber aprobación total del plantel, no se pudo concretar el acuerdo que impulsaban los dirigentes boquenses.

El trato que no prosperó eximía de descuentos a los jugadores con los contratos más bajos del plantel, quienes seguirían percibiendo la totalidad del sueldo.

Días atrás, Ameal señaló que Boca no haría ajustes en los salarios, ya que el club lo que buscaba era acordar un plan de pagos ante la crisis económica mundial.

La dirigencia había argumentado que dos de los auspiciantes más importantes del club ofrecen abonar en cuotas debido a la crisis económica mundial por la pandemia del covid-19.

En cuanto a las cuotas sociales y abonos -que representan casi el 80 por ciento del presupuesto del club- la idea de los dirigentes boquenses es que para aquellos que no puedan pagar haya un período de espera y para quienes estén al día, otorgar una bonificación especial a modo de premio.