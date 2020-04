En River aún no decidieron rebajas ni planes

La dirigencia de River Plate no tomó aún ninguna decisión en relación con las rebajas de sueldos, recortes o planes de pagos especiales de lo contratos de los jugadores del plantel profesional de fútbol, en el marco de la paralización del fútbol por la pandemia del coronavirus.

Fuentes consultadas aseguraron que el tema no se trató todavía en el seno de la comisión directiva “millonaria”, ni tampoco se hizo un estudio sobre si habrá necesidad de tomar las medidas que ya adoptaron algunos clubes de Primera División.

“No sabemos qué pasará en el futuro, es todo muy incierto. Por ahora, no hemos hablado desde la comisión directiva con los jugadores ni con el cuerpo técnico sobre una rebaja de sueldos o primas. No está en estudio”, indicó una de las autoridades del club.

En tanto que otro dirigente, del segmento de peso a la hora de tomar decisiones, dijo por su parte que “sí en algún momento surge esa posibilidad, lo primero que haremos es hablar con nuestro entrenador y con el plantel antes de hacer algo público, pero no hemos estudiado el tema”.