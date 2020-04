Estamos viviendo un año particular y da la sensación de que nunca más será como antes. Esta gran crisis pone a algunos en alerta y a otros en estado receptivo. Hace unos días recibí un mensaje de una gran maestra de una técnica corporal que practiqué durante unos años, en el que me decía: tenemos que volver a casa. Nuestra casa, nuestra verdadera casa, es el cuerpo. Es por eso que pensé en aprovechar este momento para insistir en lo importante que es hoy, más que nunca habitar nuestro cuerpo de manera consciente. La voz, no escapa de eso.

El Día Mundial de la Voz tiene como objetivo fundamental prevenir patologías vocales y las que están asociadas a ella. Habitualmente hacemos evaluaciones para la comunidad, actividades gratuitas y otras. Creo que este año, además de las recomendaciones acerca de los cuidados de la voz (hidratarse, descansar, no gritar, evitar ambientes ruidosos, alimentarse sanamente, hacerse los controles otorrinolaringológicos) es importante aprovechar este momento tan especial para escuchar lo que nos dice nuestra voz, que nos está dando información acerca de muchos aspectos de nosotros mismos, de nuestro estado de salud en un sentido amplio.

Podemos “enterarnos” acerca de muchos procesos corporales, a través no sólo de la escucha, sino también de la percepción de la vibración de nuestra voz. Es una cuestión física, y nuestros sentidos pueden captar esa información, pero hay que despertar los sentidos. A veces los ojos puestos afuera, tan en “la imagen”, nos hace perder contacto con lo más interno nuestro. Pocas veces nos sentamos a escuchar cómo late nuestro corazón, por ejemplo. Entonces un día amanecemos con la voz modificada y nos decimos “no sé qué me pasó”, cuando seguramente hicimos bastantes cosas para “ayudar” a que surja un problema vocal.

Entonces, para lograr un cuidado de la voz de manera integral, propongo tener en cuenta las medidas de higiene que menciono antes y acompañando todo esto con el trabajo corporal consciente.

Colaboración Marta Toledo, cantante y licenciada en fonoaudiología.

(VAE)