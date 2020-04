El Banco de Corrientes reabrió al público con turnos y dispositivos de prevención

Desde el Banco de Corrientes informaron que han cumplido con el objetivo de que la clientela haya podido realizar todas las operaciones permitidas en este contexto de emergencia sanitaria, en la semana de reapertura de la actividad.

Entre las actividades, desde la entidad bancaria señalaron el pago sin inconvenientes del plus unificado a los agentes de la administración pública provincial, como así a los beneficiarios de Anses. El sistema de atención por turnos solicitados previamente por internet funcionó adecuadamente, según informaron desde la institución.

“El funcionamiento de la entidad crediticia correntina, a través de todas sus sucursales, se dio sin inconvenientes y en función a las disposiciones y medidas en el marco de la tercera fase de la lucha preventiva contra el covid-19, cuarentena”, expresaron a través de un comunicado.

No se registraron recarga en las concurrencias de personas en las sucursales y también en los cajeros automáticos, debido a los cronogramas de pagos diseñados tanto del plus unificado de 10.500 pesos a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial y los haberes a los beneficiarios de Anses.

El funcionamiento del Banco de Corrientes contó con el dispositivo de seguridad y de prevención sanitaria resultado de una articulación interministerial. Así fue que participaron antes, durante y después del horario de atención personal de la Policía de Corrientes, dependiente del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Salud Pública.

Por otra parte, entre el lunes 13 de abril y ayer, la reapertura de las sucursales del Banco de Corrientes SA para la atención comercial de personas y de empresas sólo se concretó con turnos previos. Estos se gestionaron a través de la página web de la entidad crediticia correntina.

El horario de atención del Banco de Corrientes fue de 7 a 14 en la Capital, y de 7.30 a 14.30 en las sucursales del interior. En Corrientes abren la Casa Matriz, por calle 9 de Julio y La Rioja, el Centro Unico de Pagos, en 9 de Julio y San Lorenzo; y en avenida Teniente Ibáñez al 1800.

Las operaciones que se realizaron, con turno previo, son: acceder a cajas de seguridad; gestionar cuentas y préstamos; presentar y firmar documentación. Estos se obtienen de manera ordenada de acuerdo a la terminación del DNI y las personas jurídicas por el número de Cuit.