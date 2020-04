Carlos Muzzio desea volver a Corrientes

Carlos Muzzio, jugador correntino de rugby que se desempeña en Francia, habló con Radio Sudamericana donde compartió muchas reflexiones acerca del contexto que se vive en la actualidad.

“Estoy en Mont de Marsan hoy en día, cerca de una ciudad grande como es Burdeos. Es un pueblo de 40 mil habitantes donde lo importante es el campo y mi club, Stade Mont de Marsan, es el único club profesional de la zona”.

Por otro lado, expresó sobre su período de estadía en el país europeo. “Estoy en Francia hace 13 años y en mi club actual, hace 7. De hecho, hace casi 10 años que ya soy profesional de rugby. La verdad que se vive bien y siempre digo que es un privilegio dedicarme a lo que me dedico. Sinceramente se vive muy bien”, comentó.

“Me gustaría poder volver algún día a Corrientes. No a Argentina, sino a Corrientes. Si bien me adapté a vivir acá, siento que mi lugar sigue siendo en Corrientes”, dijo Muzzio.