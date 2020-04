Personas con autismo tienen más dificultades por el aislamiento

El encierro a causa del aislamiento social obligatorio puede ser frustrante para muchas personas, y ni hablar de aquellas que requieren salir para poder generar ingresos y subsistir. Sin embargo, la necesidad de estar en contacto con el exterior puede ser fundamental para la vida de algunos, como por ejemplo para quienes tienen trastornos relacionados con el espectro autista.

Hoy se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y, en este marco, El Litoral dialogó con Noelia Segovia, madre de una niña con trastorno del espectro autista (TEA), que integra la agrupación “TGD Padres TEA Corrientes”.

La mujer contó que junto con los tutores que integran este espacio crearon un grupo de Whatsapp para brindarse asistencia mutua mientras dure la cuarentena. Según precisó, las consultas más recurrentes pasan por la necesidad de que los niños y niñas tengan interacción con el exterior y con los profesionales que usualmente los atienden, pero que ahora no pueden realizar su trabajo por el aislamiento.

“Necesitamos de la interacción con el otro para estimular a un chico con TEA, además el rol del acompañante terapéutico es fundamental. Ahora somos los padres los que tenemos que estar las 24 horas con los chicos: algunos reciben actividades desde las instituciones especiales, otros no; pero no contamos con una asistencia profesional”, manifestó Segovia. “Los chicos necesitan una atención dinámica y equilibrada, y son pocos los lugares que ofrecen un intercambio virtual con los terapeutas”, agregó.

En ese sentido, la madre señaló que “sería conveniente que algún organismo estatal gestione la posibilidad de incorporar asistencia terapéutica a los niños y niñas que están en esta situación, ya sea para que vayan a la casa o para poder salir a caminar un rato”.

Los interesados en sumarse al grupo pueden contactarse a través de la página de Facebook “TGD Padres TEA Corrientes”.

