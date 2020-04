Colectivos: piden asistencia económica para pagar sueldos y parte del combustible

Luego de que la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) solicitara al Gobierno de la Nación que declare la emergencia del sector del transporte público, desde una de las firmas que presta el servicio en Capital informaron que ya enviaron la petición al Gobierno provincial y a la Comuna, para que diligencien el pedido a fin de poder cumplir con el pago de los salarios de los trabajadores y parte de los gastos de combustible. En tanto, desde el Municipio informaron que hasta el momento no tuvieron novedad sobre el ingreso de este pedido.

Tras la presentación a nivel nacional de Fatap, Ana Julia Capuchino, prensa de la empresa Ersa dialogó con El Litoral y dijo que “estamos pidiendo el jefe de Gabinete de la Nación Argentina que declare la emergencia sectorial e implemente una serie de medidas tendientes a contener el derrumbe económico del transporte y acompañe a las empresas de cara al pago de los salarios, que se tendría que dar en los próximos días. Y también el pago del combustible”.

“Hoy en Corrientes estamos registrando una merma del 90 por ciento de pasajeros y teniendo en cuenta que el ingreso de los pasajeros corresponde al 50% del ingreso de la empresa, ahora con esta situación la ecuación no nos cierra”.

En cuanto a las diligencias a nivel local comentó que “ hemos elevado notas al Gobierno provincial y a la Comuna pidiendo asistencia para el pago de la totalidad de los salarios y combustible. Mientras que desde la Comuna informaron que hasta el momento no recibieron ninguna misiva acorde al tenor de lo esgrimido por el sector empresarial.

(MNR)