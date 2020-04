Más actividades para acompañar a los productores

El Gobierno provincial lleva adelante diversas actividades para acompañar a los productores correntinos durante la cuarentena

Acompañado por el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, el titular de la Producción, Claudio Anselmo, presentó distintas acciones que se llevan a cabo desde su cartera, desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio, el pasado 19 de marzo. Se trata de medidas sanitarias para cuidar al productor y a su personal, colaboración para elaborar alcohol en gel y cuestiones específicas que atañen a la actividad ganadera, agrícola y forestal.

Además, aclaró que en el Mercado de Concentraciones se limitó el ingreso de compradores de diferentes jurisdicciones -no solamente del Chaco- como prevención, aunque se realizan operativos para que los camiones ingresen por calles adyacentes, para cargar y descargar mercadería.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con la presencia, además, de los secretarios de Agricultura y Ganadería, Norberto Mórtola, y de Valor Agregado, Verónica Storti.

Inicialmente, el ministro Anselmo brindó información acerca de las actividades que se vienen desarrollando dentro de su cartera para acompañar a la producción correntina en este período de cuarentena. Asimismo, detalló acciones que se desenvuelven en el sector ganadero, agrícola y forestal, así como tareas de gestión general para hacer frente al coronavirus y al dengue.

En la oportunidad, además, las autoridades tomaron contacto con la prensa sobre diversos temas relacionados a los de introducción. De esta manera, el ministro de la Producción, Claudio Anselmo, respondió las distintas requisitorias; en ese sentido, se refirió al Mercado de Concentraciones de Corrientes, expresando que como medida de seguridad ante el avance del coronavirus, la Provincia limitó el ingreso de compradores de otras jurisdicciones, no sólo del Chaco sino de provincias del NEA y Entre Ríos, y puso de relieve que los puesteros puedan proveer los productos con la mayor seguridad sanitaria, para lo cual se realizan operativos para que los camiones que ingresen al mercado, lo hagan por calles adyacentes, donde se pueda cargar y descargar mercadería, a manera de prevención.

Sobre la pronunciada bajante que experimenta el Río Paraná, manifestó que por el momento no está afectando directamente al transporte fluvial, aunque sí existe preocupación, ya que la continuidad de la sequía puede generar problemas en el Río Uruguay, ya que si se “extiende al sur de Entre Ríos, existen puertos importantes y hay que estar alertas ante el problema”.

Ministro Vignolo

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, también en el marco de la conferencia de prensa, habló sobre la circulación de camiones y vehículos en la provincia. “Corrientes se anticipó al formulario de circulación nacional y la idea es continuar con el formulario propio de la Provincia, aunque cuando el tránsito sea interprovincial, las personas deberán exhibir el dispuesto por Nación”, explicó sobre este punto.

(AG)