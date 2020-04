Titular de la Federación Italiana piensa que sería un desastre cancelar el torneo

El titular de la Federación Italiana de Fútbol (Figc), Gabriele Gravina, afirmó ayer que no quiere convertirse en el “sepulturero” del “calcio” y aventuró que “sería un desastre” cancelar la temporada del torneo por la pandemia de coronavirus.

“Si el fútbol no se reinicia sería un pesado impacto negativo para el sector, pero también para el país, ya que movemos casi 5 mil millones” de euros para la economía de la Nación, destacó el dirigente de 66 años, en diálogo con la cadena estatal de televisión Rai2, consignó un despacho de la agencia italiana de noticias Ansa.

El funcionario deportivo se mostró también reacio a la cancelación de los torneos ya que argumentó no poder “asumir esta responsabilidad” y que según su modo de ver, la decisión la debe tomar el gobierno.

“No puedo ser el sepulturero del fútbol italiano”, sentenció Gravina, quien también aseguró que está configurando “un protocolo”, para reducir los riesgos sanitarios de jugadores y empleados de clubes.

“Ese protocolo será validado y garantiza la negatividad de un grupo cerrado. No veo entonces este tipo de preocupación”, detalló el titular del ente rector del fútbol peninsular, descartando el riesgo de contagio de la covid-19 si se reinicia la Serie A bajo esos controles.

A su vez el presidente de la Liga Amateur Nacional (LND), Justo Cosimo Sibilla y vicepresidente de la Figc, manifestó que “no fue acordada, ni preventivamente ilustrada”, la posibilidad de anular los descensos y repechajes, impulsada por la Liga Pro (tercera división).