Posible regreso a tribunales: insisten en que la Justicia no es un servicio “esencial”

Como lo señaló El Litoral en su edición de ayer, el Poder Judicial de Corrientes evalúa la posibilidad de retomar la actividad en los juzgados, tomando una serie de medidas preventivas.

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) ya manifestaron su preocupación y adhirieron al pronunciamiento de la Federación Judicial Argentina respecto a la posible flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio en tribunales.

“Tal cual surge del comunicado de la organización sindical de la que forma parte Sitraj Corrientes, sostenemos que la justicia no es servicio esencial, conforme la definición de la OIT”, sostuvieron desde el sindicato local.

También plantearon que los casos urgentes, que no admiten demoras, actualmente y en la modalidad de feria judicial extraordinaria, son atendidos.

Señalaron además que “la salud de todos (trabajadores, público y auxiliares de la Justicia) tienen garantías constitucionales...” y que el covid-19 ha sido incorporado por DNU como enfermedad profesional No listado. “La ley exige a los empleadores y a las ART las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo”, subrayaron desde el sindicato.

En el último tramo del comunicado que difundieron ayer, apuntaron a que los muchos atrasos en la Justicia de Corrientes se deben a cuestiones estructurales, como la falta de recursos, previas a la pandemia y que deben ser atendidas sin comprometer la salud de los trabajadores.

La posibilidad de avanzar con el teletrabajo también fue puesta bajo la lupa por Sitraj y la FJA, considerando necesario que se acuerde con el sector del trabajo.

