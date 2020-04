Hospitales atienden casos respiratorios y cuadros que se pudieron evitar

En algunos centros de salud comenzaron a recibir mayor número de consultas por enfermedades respiratorias por la época del año. Si bien la atención hoy está centrada en la pandemia por el nuevo coronavirus, remarcaron también que están atentos a otras situaciones que pueden afectar la salud de la persona. En este sentido, desde el Vidal indicaron que se atendieron casos que se podían haber resulto con consultas previas.

En las instituciones sanitarias consultadas, tuvieron que activar ante diferentes situaciones el protocolo de covid-19. Todos los profesionales de la salud consultados insisten en cumplir con el distanciamiento social, las medidas sanitarias básicas como lavado de manos, el buen uso del barbijo como también la colocación de la vacuna antigripal.

“El día martes tuvimos una reunión de directores de hospitales y evaluamos la funcionalidad de los hospitales de la Capital de la provincia, cómo se mueve el cotidiano al margen del covid-19. Expresamos que en el Hospital Vidal se ocupó un número de camas elevadas por problemáticas que podían haberse solucionado con una consulta previa. Hubo pacientes con complicaciones que podíamos haber resuelto antes, como pancreatitis grave. Tenemos pacientes que están muy complicados por problemas quirúrgicos en terapia. Esto nos dio fuerza de opinión para ver de qué manera se puede acortar la cuarentena para que personas se movilicen ante estos casos”, indicó a El Litoral el director del hospital Vidal, Horacio Sotelo.

En este sentido, habló de la posibilidad de tomar muestras a un sector de la población que no habría tenido ningún nexo epidemiológico con positivos y, de esta manera, confirmar que no hay circulación viral en la ciudad. A la vez recordó que el Vidal tuvo “impactos grandes” en relación al covid-19 como el caso de una médica o del agente penitenciario y que, el actuar correctamente de los profesionales de la salud hizo que hoy no haya circulación en dicho nosocomio.

Por su parte, la infectóloga del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane, afirmó que si bien hay casos de enfermedades respiratorias son muy pocas y que, en comparación al año pasado, “el número de consultas bajó drásticamente”. “Hay niños internados pero muchos menos para esta época del año”, indicó a El Litoral y comentó que esto se debería al cierre por cuarentena obligatoria de las escuelas y jardines maternales.

En cuanto al covid -19, dijo que han tenido ocho casos sospechosos y todos dieron negativo. En este sentido remarcó la importancia de mantener distanciamiento social, “el bicho no vuela ni tiene patas, entonces, si mantenemos el distanciamiento social las posibilidades de contagio son menores”. También aclaró que el uso del barbijo es para, quien lo usa, no contagie al otro y, que no sirve usarlo si no se lava las manos de manera constante, además de respetar todas las demás medidas de higiene.

Cabe recordar que, en el Hospital Geriátrico, la doctora Catalina Zabala comentó a este diario que el 10 de abril se activó el protocolo por coronavirus por un paciente con dificultad respiratoria, el resultado fue negativo. También, en las últimas semanas se fue incrementando el número de enfermedades respiratorias. Atendieron casos de neumonía además de faringitis, rinitis alérgica, entre otros.

Recomendaciones por el uso de barbijo

“El tapaboca o barbijo casero debe tapar la nariz, boca y mentón, sirve para no contagiar si estoy incubando algo o estoy asintomático. No hay que olvidar el tema de la higiene de manos, lo más útil y económico es el lavado de manos con agua y jabón. Hay que lavar (diferentes superficies) con un 70% de agua y dos cucharadas de lavandina. No hay otro secreto, con esto evitamos la transmisión comunitaria. Hay que evitar el contacto estrecho”, sostuvo a El Litoral la infectóloga Andrea Gajo Gane.

Por otra parte, en cuanto a la edad de las personas contagiadas recordó que en Corrientes hubo un positivo de 19 años y que puede afectar a cualquier persona, pero los mayores de 65 años son los que tienen mayor riesgo como también los que tienen enfermedad de base. Los niños también pueden contagiarse, pero lo que pasa en el mundo es que el índice de mortalidad es muy escaso.

“Hay que recordar que deben colocarse la antigripal, la gripe también se lleva gente”, dijo e insistió en colocar la dosis a las personas de grupos de riesgo y remarcó que los menores de dos años deben aplicarse.



(CSS)