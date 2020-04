Resultados negativos para las muestras de San Carlos y Chavarría

“Las dos muestras que se enviaron dieron negativas. No obstante, al menos hasta el miércoles, todas las personas que tuvieron contacto con el caso que era sospechoso, seguirán aisladas. Y la obra pública en la que estaban trabajando, por ahora, no se reanudará”, afirmó ayer a la tarde el intendente de Chavarría, Roberto Dieringer, en diálogo con El Litoral.

Asimismo, agregó que continúan con los controles en el acceso a la ciudad.

También dio negativo el resultado del análisis de la muestra del poblador de San Carlos que estaba internado en el hospital de Santo Tomé. Esto fue confirmado a El Litoral por el viceintendente, Diego Meabrio. Recordó que “si bien él vive acá, había sido derivado al centro de salud santotomeño por otra dolencia. Y como tuvo fiebre, sólo por precaución, le tomaron la muestra. Ahora ya nos avisaron que no tiene coronavirus. Eso es una buena noticia. De todas maneras hay que seguir respetando las medidas de prevención”. (CC)