El municipio aceptó propuesta provincial para utilizar el ex hotel de Turismo como hospital de campaña

En Santo Tomé utilizarán el ex hotel de Turismo como hospital de campaña, en caso de ser necesario, para afrontar la emergencia sanitaria por coronavirus, tras el reciente ofrecimiento por parte del oficialismo provincial al Municipio.



Al respecto, el intendente, Mariano Garay recibió en la última semana al dirigente radical de Encuentro por Corrientes y ex concejal, José Suaid quien efectuó gestiones ante el Gobierno provincial para que se pueda disponer del inmueble que hasta hace un tiempo funcionó como hotel, perteneciente al Automóvil Club Argentino (ACA) y que a nivel gubernamental dependía de Lotería Correntina. Ahora aguardan una visita de autoridades sanitarias para avanzar en la puesta en funcionamiento de las instalaciones.



En diálogo con El Litoral, el Jefe comunal, manifestó que “el ofrecimiento del (edificio) del Automóvil Club fue hecho por el referente radical de ECO y ex concejal Suaid, que nos pareció buena porque hasta hace un tiempo funcionó como hotel, entonces está en condiciones, no serían muchos los arreglos que necesita”.



En este sentido, aclaró que “si bien en un principio habíamos aceptado otra propuesta que nos hizo el ex intendente Farizano para disponer de un inmueble”, indicó que “finalmente ahora descartamos”.

Además comentó que “Suaid me dijo que habló con el Gobernador, el ministro de Salud Pública, un subsecretario y la gente de Lotería Correntina que es la que tiene a su cargo el edificio”. A la vez que señaló que “quedaron en que vendrían funcionarios a ver las instalaciones, Lotería tiene la llave, nosotros no entramos entonces no sé bien los detalles del estado. Sí me dijo el dirigente radical que tiene camas y colchones”, agregó.

