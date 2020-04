Covid-19: el análisis dio negativo pero harán otro test y aislaron a cuatro personas más

La apacible rutina diaria de Monte Caseros se alteró el último sábado al mediodía cuando se conoció la noticia de que un penitenciario con coronavirus había trasladado a esa ciudad a un poblador que recuperó su libertad. Se activó inmediatamente el protocolo con la toma de muestras y aislamientos. Y si bien, ayer informaron que el primer testeo dio negativo, aclararon que todavía no se puede descartar que no existen casos en la ciudad. Por ello, aislaron a más personas, harán otro análisis el jueves y reforzarán la vigilancia epidemiológica en un barrio.

“Hace más de un mes que, cada uno desde su lugar, está aportando para tratar de reducir el riesgo de contagio. Y lo que pasó ahora nos tomó por sorpresa”, expresó a El Litoral el intendente Miguel Angel Olivieri. En este sentido, agregó que “lo que me llama la atención es por qué participó del traslado una persona a la que ya le habían hecho un hisopado para determinar si estaba afectado o no por el covid -19. Si aún eso no estaba determinado, lo más lógico sería que él permaneciera aislado”.

En este contexto aclaró que “en el control que se hace en el acceso se lo dejó pasar porque, según el DNU (decreto de necesidad y urgencia) el personal de las fuerzas de seguridad están exceptuados de la cuarentena”.

Seguidamente, recordó que el penitenciario, el chofer y el poblador que vino a Monte Caseros porque recuperó su libertad, “arribaron el jueves a las 16 y el hospital recibió la notificación de que el penitenciario estaba con coronavirus, el sábado al mediodía”.

“Transcurrieron casi dos jornadas de ese viaje. Es decir que el poblador que retornó a su hogar tuvo contacto con otras personas durante ese período”, acotó el Jefe comunal.

Por eso, si bien ayer les informaron desde el laboratorio central que en el análisis de las tres primeras muestras enviadas el resultado fue negativo para coronavirus, “aún no podemos descartar nada por dos cuestiones”, indicó Olivieri.

En este punto, especificó que “la primera es que hay que esperar al menos hasta el sexto día de cuarentena para realizar un nuevo testeo. Por eso, el jueves se hará otro”. “Y vinculado a eso, viene la segunda cuestión: hay más personas que tuvieron contacto con quien regresó a su casa”, añadió.

Tal como informó este diario, hasta la noche del sábado, sólo estaban aislados el casereño que arribó a su ciudad natal, su hermana y su madre.

Pero ayer también fueron puestos en cuarentena, la pareja de quien recuperó su libertad, el policía que los atendió en la comisaría local y dos empleados de una estación de servicio.

“También se tendrá una mayor vigilancia epidemiológica en el barrio Gauchito Gil, donde reside precisamente el joven que fue trasladado desde la Capital correntina hasta nuestra ciudad”, concluyó el Jefe comuna.

