El Regional regresaría cuando lo permitan las condiciones sanitarias

El presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, habló sobre la vuelta del torneo Regional Federal Amateur (Trfa), y sostuvo que la idea es que el certamen continúe en el último trimestre del año, cuando las autoridades sanitarias lo permitan, para que los ascensos se definan en la cancha, tal cual es la postura esbozada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Si bien no dio una fecha concreta, trascendió que los dirigentes piensan que el 13 de septiembre podría volver la competencia aunque con un formato especial.

En contacto con ABC Deportes, el dirigente santiagueño declaró que “pese a la pandemia, que tiene sus duras consecuencias, dejaremos la chance abierta de que se juegue a partir de septiembre u octubre a diciembre, y que los ascensos se puedan dirimir en la cancha”.

Hasta que el certamen no tenga fecha confirmada de reanudación, la mayoría de los clubes podrían disponer licenciar a sus jugadores, teniendo en cuenta la falta de ingresos por venta de entradas y sponsors, precisamente, a raíz de la falta de actividad.

La presente temporada, que había comenzado en enero y se pensaba finalizar en junio sería suspendida definitivamente pero, de manera exclusiva y excepcional, los 98 clubes que estaban en competencia disputarán una nueva edición que buscará definir los ascensos mencionados.

El campeonato todavía tiene a 98 equipos en competencia, entre los que se encuentran 5 representantes de la geografía provincial: Ferroviario (Corrientes), Victoria (Curuzú Cuatiá), Puente Seco (Paso de los Libres), Apinta (Mercedes) y Sportivo Santa Lucía, de la ciudad homónima.

De acuerdo a lo que informó el portal Ascenso del Interior, la fecha tentativa de inicio de este “nuevo torneo” sería el domingo 13 de septiembre y la de finalización el domingo 13 de diciembre.

La forma de juego resulta imposible determinarla dado que el Consejo Federal realizará una consulta con los clubes en condiciones de jugar (los clasificados de la primera fase del torneo 2020 que será suspendido).

De acuerdo a la cantidad de confirmaciones, no habrá sanciones para las entidades que desistan jugar el certamen, y el calendario disponible se determinará el formato del “nuevo” certamen.