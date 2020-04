Covid-19: tomaron dos muestras en Mercedes y hoy estarían los resultados

A través de un parte oficial, el hospital de Mercedes informó ayer que se tomaron dos muestras por casos sospechosos de coronavirus. Asimismo destacaron que hasta el momento no hay positivos. No obstante, especificaron que son 47 las personas aisladas preventivamente en sus domicilios (asintomáticas). Mientras que otras 76 ya fueron dadas de alta del aislamiento.

Si bien no brindaron más precisiones sobre las muestras tomadas ayer, según destacaron varios portales informativos de esa ciudad, se trataría de una mujer que trabaja en Buenos Aires como enfermera y de su hija; ambas habrían concurrido por su cuenta al centro de salud. Ahora estarían cumpliendo el aislamiento en su hogar.

Las muestras fueron enviadas a la Capital, y los resultados serían anunciados esta tarde. (AB)