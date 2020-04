Asado en Virasoro: dimitió un funcionario e iniciaron causa judicial a más de 15 personas

El lunes por la noche se realizó un asado con más de 15 comensales en Gobernador Virasoro, violando así el aislamiento obligatorio y preventivo que prohíbe reuniones sociales, al que asistió una persona que hasta ayer era funcionario municipal. Tras viralizarse la fotografía, reconoció la falta ante el intendente, le presentó su renuncia, pero además se inició una causa judicial para todos los que intervinieron y ayer por la tarde algunos declararon en la comisaría.

Consultado al respecto, el jefe comunal Emiliano Fernández explicó a El Litoral que “el asado fue anoche (lunes) y esta mañana vi la foto y hablé con la persona, me reconoció la falta, me contó que era un cumpleaños, justo pasaba por el lugar y lo invitaron”. A lo que agregó: “Pero le aclaré que yo ante estas situaciones soy inflexible. Él entendió y me dijo que tome las medidas que sean necesarias, afortunadamente renunció por motus proprio”, resaltó.

Indicó que “se desempeñaba como director de Asuntos Vecinales, área que tiene a cargo las comisiones barriales, y por el momento quedará vacante, hay cuestiones más urgentes en esta emergencia sanitaria”.

Sobre todo lo ocurrido dijo que “de inmediato solicité al comisario que convoque al fiscal y que se inicie una causa judicial. Sé que fueron citados a las 18, pasé por la comisaría y un par estaba declarando, y en primer lugar lo que se hace es ponérseles en conocimiento del delito que cometen al violar la cuarentena”, añadió. En tanto que señaló: “Aquellos que no se presenten a declarar, la ley también es clara al respecto de las consecuencias que pueden tener”.

Además del funcionario, señaló que “en la foto hay un empresario que políticamente pertenece a nuestra agrupación”.

En cuanto a denuncias de estas características, Fernández sostuvo que “es la primera en lo que va de la cuarentena”.

