Fecorr apoyó las decisiones del Gobierno

Desde la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) adhirieron a la decisión del Gobierno de la Provincia de Corrientes de flexibilizar la cuarentena con la reanudación -restringida y bajo estrictos protocolos sanitarios- de la actividad de los comercios minoristas en la Provincia y su implementación llevada adelante por la Municipalidad de Corrientes. “Entendemos que la situación de las pequeñas y medianas empresas es prácticamente terminal, por lo que esta flexibilización llega en un momento crítico, ya que sino nuestras pymes no tendrían más posibilidades de seguir trabajando”, indicaron en un comunicado de prensa.

En este sentido, indicaron que “muchos de los comerciantes minoristas además de permanecer cerrados y por ende no poder vender, soportan costos fijos importantes y tienen el problema de que si no fuera por la ingente tarea del Banco de Corrientes SA, no hubieran accedido a los préstamos que la asistencia oficial dispuso a través de la banca privada, y eso suma aún más a la difícil situación económica y financiera”. (CSS)