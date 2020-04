“Nada se tira, todo se transforma”, el ciclo de cocina de Juan Carlos Baglietto

“Nada se tira, todo se transforma”, dice Juan Carlos Baglietto que en esta cuarentena sacó a relucir su faceta de chef aficionado a través de videos en los que enseña a cocinar con las sobras de días anteriores.

“Hola ¿cómo les va? mi nombre es Juan Baglietto cantante rosarino y cocinero aficionado”, así se presenta el reconocido artista en los videos de cocina que desde hace algunos días publica en sus redes sociales, en los que además llama a cumplir con la cuarentena. Sus publicaciones se titulan “Nada se tira todo se transforma” o “cocinando y reciclando” y en ellas habla de música y también de ingredientes.

“Hoy estoy escuchando a Ismael Serrano que me parece un tipo fenómeno. Pero además de escuchar música hoy estoy cocinando siempre con esta intención de no tirar nada”, dijo en el último video en el que también comentó que hace dos días cocinó pechugas de pollo al curry, “ayer hice lasagna de berenjenas con lo que me quedaba de pollo y le agregué salsa fileto”, empezó a explicar y dijo que en esa oportunidad le sobraron berenjenas por eso aprovechó el video para cocinar la receta de su tía Nelly, “son unas berenjenas medio escabechadas que se comen en el momento”, anunció.

