Tras la extensión del aislamiento, Pami e Ioscor siguen con atención reducida

Luego de que se haya anunciado una prórroga del aislamiento social obligatorio en el país, y de algunas medidas para flexibilizar la atención de comercios por parte de la Provincia, desde el Pami y el Ioscor informaron que en ambos organismos mantendrán su modalidad de atención reducida, de manera de garantizar las medidas de bioseguridad. En ambas entidades se reciben demandas urgentes que no tengan solución por otras vías, mediante números de teléfono y Whatsapp.

En el caso del Pami, su atención seguirá siendo a puertas cerradas, con horario reducido y recibiendo únicamente las demandas urgentes que no tengan solución por las vías online o telefónicas. Además, se implementó un sistema provisorio para que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera para la prescripción de sus recetas.

La red de profesionales deberá garantizar durante esta etapa su atención telefónica o por mail, y prescribir recetas que se enviarán por sistema firmadas electrónicamente de forma automática a las farmacias para que los medicamentos puedan retirarse sin necesidad de presentar la orden en papel.

En tanto, en el Ioscor se continuará con la atención reducida, de lunes a viernes de 8 a 12, y reiteraron a los afiliados que no es necesario que se acerquen a las oficinas, ya que las atenciones médicas pueden hacerse sin orden de consulta y la adquisición de algunos medicamentos ambulatorios pueden realizarse solo con los formularios del profesional que lo prescribió. Asimismo, destacaron que se prorrogaron por 60 días las resoluciones de coberturas de medicamentos.

Para otro tipo de consultas se habilitó el correo electrónico tramites@ioscor.gob.ar.