Senadores de Juntos por el Cambio rechazaron prisiones domiciliarias

Senadoras y senadores de Juntos por el Cambio rechazaron ayer la posibilidad de que se otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a presos que hayan cometido delitos graves, en el marco de los pedidos realizados por sus defensores ante eventuales casos de contagios de coronavirus en las cárceles.

"Rechazamos la masiva liberación de presos pero sobre todo queremos alzar nuestra voz contra la liberación de quienes hayan cometido delitos de abuso sexual, por ser éste un delito que tiene alarmantes niveles de reincidencia, una baja tasa de condena y que somete a sus víctimas a una vida de sufrimiento y dolor", expresaron en un comunicado.

Para los senadores de Cambiemos, la decisión judicial "pone en peligro a la sociedad y es un verdadero atropello hacia los derechos de todas las mujeres" ya que "cuando la violencia de género no se condena como es debido se crea una cultura generalizada en la que ésta se normaliza y las voces de sus víctimas se silencian".

La Cámara Federal de Casación resolvió en una acordada que se “adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder” sólo para casos de “prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”.

(AG)