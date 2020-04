Florerías ofrecen palmas para el Domingo de Ramos, pero es difícil conseguir

El inicio de la Semana Santa, que se celebrará desde mañana con el Domingo de Ramos, este año tendrá un matiz completamente diferente dado que por el aislamiento social y preventivo las misas se realizarán de manera online. De todos modos, en los hogares deberán preparase los ramos para la bendición, pero lo cierto es que sólo algunas florerías tienen palmas.

Esto se pudo detectar tras consultar a varios floristas de la ciudad, quienes en su mayoría expresaron a El Litoral que presentan serias dificultades para conseguir los tradicionales olivos y por ende sólo unos pocos negocios tienen palmas y empezaron a ofrecen otras variedades de ramos verdes.

Al respecto, Clara desde una florería ubicada por calle Perugorría, indicó a El Litoral: “Estamos esperando que nos lleguen olivos y palmas, veremos si los transportistas pueden venir porque se restringió la entrega por la cuarentena. Tenemos muy poca mercadería, así que estamos esperando que nos llegue mercadería porque la gente consulta mucho, ya recibí varios mensajes así que apenas tengamos novedades informaremos por las redes sociales”.

Entre los pocos comercios que cuentan con palmas, se consiguen entre $80 y $85. En este sentido, desde Las Gardenias comentaron a El Litoral: “Hojas de olivo no tenemos porque no entra el proveedor, pero contamos con palmas, y estamos trabajando con envío a domicilio que se usa bastante”.

De todos modos, señalaron que a diferencia de otros años hubo una exponencial caída en el consumo, dado que se suspendió la atención al público y sólo trabajan desde las redes sociales o líneas telefónicas. “Tenemos palmas y flores porque estamos trabajando con el sector agropecuario y de agricultura, y hasta ahora sólo mantuvimos la atención online con envío de cadetes”, señaló a este medio el encargado de la florería Giardino.

Dado el contexto, algunos negocios del rubro comenzaron a ofrecer otro tipo de hojas verdes que pueden servir para participar de la celebración. “Tenemos problemas con el transporte, no llega ni una sola flor de Buenos Aires ni de Santa Rosa, por lo tanto, tampoco tenemos olivo. Como variedad podemos ofrecer mirto verde pero aún no recibimos ningún pedido. Todavía no consultan”, expresó la encargada de florería Marilú. Así también, Claudia desde La Orquídea Azul señaló: “Para el Domingo de Ramos todavía no tenemos nada, pero seguimos trabajando con delivery, estamos sobre la fecha y con poca mercadería. Lamentablemente mucho tuvimos que tirar, y los transportes con nueva mercadería no llegan, pero seguimos presentes en las redes sociales con envíos directos”.

Bendición

Debido a que la celebración del inicio de Semana Santa este año será diferente, se consultó al vicario episcopal de Educación, Ariel Weimann, quien brindó detalles de cómo será la misa y cómo debe ser su preparación.

“Será un Domingo de Ramos diferente, pero debemos preparar los ramos porque esta vez la bendición no será presencial, sino que las misas serán transmitidas por diferentes medios y muchas parroquias las transmitirán en directo. La propuesta de la Comisión de Liturgia Nacional es que preparen los ramos para ser bendecidos y/o un altarcito para recibir la bendición. Cualquier ramo puede servir”, precisó a El Litoral el vicario, Ariel Weimann.

Es decir, que para la celebración de este domingo la feligresía podrá recurrir a cualquier ramo verde, que se bendecirá en el marco de las diferentes misas que prepararon las parroquias (ver recuadro). Mientras tanto, muy pocas florerías cuentan con las hojas de palmas y la mayoría espera que hoy ingrese una tanda de olivos.

(MS)