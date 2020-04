“Hoy la prioridad no pasa por definir ascensos y descensos”

La señal fue clara. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declaró recientemente que “el fútbol argentino pasó a un cuarto o quinto plano” por la pandemia del coronavirus, y que hoy la dirigencia y los clubes deben cumplir un rol más social que deportivo.

En esa sintonía, el titular de la Mesa Directiva de la Primera Nacional, Marcelo Achile, también titular de Defensores de Belgrano, destacó que “no es prioridad definir ascensos y descensos” de la categoría, mientras dure la inactividad oficial por la expansión global del brote de coronavirus.

Si bien Achile se refirió a una sola división, el paralelismo con los otros campeonatos es más que claro. “No se van a tomar definiciones sobre ascensos y descensos. Hoy no es prioridad por la situación que estamos atravesando”, sostuvo el dirigente deportivo.

Durante las últimas horas, en círculos lindantes a la AFA, se instaló la versión de que el torneo sería “dado por terminado”, en virtud de que la reanudación estaría pensada para el segundo semestre, en el mejor de los casos.

“Es mejor que no comentemos nada de este tema que hoy tiene un futuro incierto”, resaltó Achile al programa radial “Dos de punta” (90.1 Mhz), aunque antes admitió en Solo Ascenso que “la realidad me hace pensar que se va a suspender, y así creo que va a pasar”.

Ese rumor creciente en el organismo mayor del fútbol argentino da cuenta de que los dos ascensos a Primera División serían para San Martín de Tucumán (líder de la zona B) y Atlanta (puntero en la A), al cabo de las 21 fechas disputadas hasta el momento.

Sin embargo, otra alternativa radicaría en que los dos promovidos a la Superliga se darían por sumatoria en la tabla general. En tal caso, San Martín reúne 44 unidades, Defensores de Belgrano (escolta en la zona B) ostenta 41 y Atlanta acumula 38 (con un partido menos).

Esa misma versión indica que los dos descensos a la Primera B Metropolitana (uno de cada zona) “no tendrían efecto”.

“Estamos poniendo el esfuerzo en otro lugar. Las preguntas son lógicas, pero vamos a hablar en el momento en que esto se solucione”, concluyó Achile.