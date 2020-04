“El Regatas 2012 - 2013 tenía todo, fue el mejor equipo donde jugué”

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El deporte está paralizado por la pandemia del Covid-19, sin embargo, varias entidades aprovechan la oportunidad para brindar capacitaciones vía online. Una de ellas es la Escuela de Entrenadores de Básquetbol de Argentina (Eneba). Para el ciclo “Charlamos”, Franco Gutiérrez, titular de la seccional Corrientes, convocó para tocar diferentes aspectos del juego, a Ariel Rearte, Lucas Victoriano, Diego Vadell, Pablo Favarel, Martín Villagrán, Nicolás Casalánguida, Mauricio Pedemonte, Sebastián Saborido, Cristian Lambrecht, Maximiliano Seigorman, Fabricio Vito, Fernando Suárez y Eduardo Pfleger.

A esa lista también se sumó Javier Martínez. El ex base de 41 años, uno de los máximos referentes de Regatas Corrientes donde jugó ocho temporadas, hoy se desempeña como entrenador de divisiones formativas (U13, U15 y U17) en Libertad de Paraguay.

Desde Asunción, comenzó su intervención destacando que es “una muy buena idea. Ahora que estamos con tiempo, podemos intercambiar opiniones sobre el juego para ampliar conocimientos”.

El paraguayo, siempre a modo de introducción, reconoció que “todavía hablo, pienso y ejecuto como jugador, recién voy teniendo algunas cosas en la rama como entrenador. Me cuesta sacarme la camiseta de jugador.

Después de que me recibí en la Argentina, hace dos años comencé con el minibásquet, primero en Olimpia y ahora en Libertad”, además contó, mientras acomodaba su cámara para una mejor visión en Instragram Live, que “es la primera vez que hago esto y espero que salga bien”.

“Dentro del básquet hay dos cosas que hice muy bien”, sentenció. Con una mirada pícara y esbozando una sonrisa agregó: “Una, y la más importante, es que robé muy bien durante mi carrera” para después afirmar con gesto más serio: “La otra fue jugar el pick and roll, fue una situación de juego que me dio mucho de comer. Hoy en día prácticamente todas las jugadas tienen un pick en el diseño”.

Después llegó la parte técnica y táctica de la charla que se extendió por unos 50 minutos. Durante su disertación se ayudó de una pizarra y un fibrón que le permitió mostrar algunas de las acciones de juegos contadas.

La iniciativa de la Eneba Corrientes permite realizar preguntas, algunas de las cuales son para resolver dudas sobre lo señalado por el expositor y otras para recordar, en este caso particular, su paso como jugador.

A la consulta de cuál fue el mejor equipo que integró, no dudó en responder: “El Regatas del 2012 - 2013 tenía todo. Para mí, ese fue el mejor equipo que jugué”.

Esa versión del Fantasma logró un tiple festejo, ganó el Súper 8, la Liga Nacional después de vencer barriendo en la final a Lanús 4 a 0, y la Liga Sudamericana al superar en la definición a Flamengo.

“Ese equipo tenía jugadores buenos en el pick and roll, un tres picante en el uno contra uno como (Dartona) Washam. Un cinco como (Jerome) Meyinsse que tenía buena caída. Un cinco con pop como Pedro (Barrios). Buenos defensores como (Nicolás) Romano, (Miguel) Gerlero y Nico Ferreyra. Buenos tiradores como Paolo (Quinteros). Estaba Federico (Kammerichs) de cuatro que junto con Romano agarraban todos los rebotes. Fue el mejor equipo que integré”.

También le consultaron, ¿quién fue el mejor entrenador que tuviste? “Todos, pero el que más me marcó fue Nicolás Casalánguida, no sólo por su trabajo día a día sino por su manejo de grupo”.

Durante el intercambio con los integrantes de la platea virtual, Martínez realizó otras consideraciones. Por ejemplo, quién es el jugador más completo.

“En la Argentina, Paolo (Quinteros) es un jugador muy completo. De los americanos en el país, David Jackson que te juega inclusive en el poste bajo. En el nivel NBA, lejos pero muy lejos, Kawhi Leonard”.

El ladero ideal que tuvo para realizar el pick and rolle en Regatas fue “Chuckie Robinson, era una locura jugar el pick con él. Tenía una particularidad, cortinaba de espalda y eso le daba un segundo de ventaja sobre los marcadores”.

También sostuvo que “el Yacaré (Kammerichs) sacaba rédito corriendo la cancha. Se sentía más cómodo cargando los rebotes ofensivos y no tanto poniendo un pick directo”.

Además, hizo referencia a su particular forma de ejecutar los lanzamientos a distancia, con un acción que comenzaba casi desde atrás de la cabeza. “Cuando hice mi tesis para recibirme de entrenador superior. A propósito me dieron para corregir la técnica de tiro. En mi conclusión, puse mucho énfasis en una cuestión que está más allá de lo que dicen los libros. Yo puse que un tiro horrible como el mío, de mala técnica, tenía un porcentaje de 32 o 36% (de efectividad), sin embargo, no quiero que me maten por la comparación, la técnica de tiro de Martín Leiva es muy buena pero sus porcentajes no están relacionados con la ejecución”.

“Claro que se puede trabajar para mejorar la técnica, para aumentar las chances de efectividad, pero eso no es una ciencia cierta y lo digo por experiencia propia. Como entrenador trato de corregir a los chicos, aunque si mete con una mala técnica se lo hago practicar todos los días. Mi tiro, poco ortodoxo, era efectivo porque entrenaba mucho”, concluyó.