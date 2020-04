Tras consensuar propuestas, crearán fondo de emergencia para luchar contra el covid -19

En una sesión extraordinaria que se desarrolló el pasado jueves, el Concejo de Esquina evaluó dos proyectos que -con diferentes montos y sistemas- planteaban la donación de recursos del legislativos para crear un fondo de emergencia destinado a solventar gastos de la lucha contra el coronavirus. Pasaron a un cuarto intermedio y tras evaluar las alternativas en comisión, hoy volverán a congregarse en el recinto para definir cederán parte de sus ingresos.

El concejal Ángel Ramírez comentó que junto con sus compañeros del bloque del Frente de Todos, propusieron que todos integrantes del legislativo municipal donaran el 30 % de todas las dietas que cobrarán hasta que concluya el año. Además, planteaban renunciar al aumento que estaba previsto que recibieran los concejales y que esos recursos fueran redistribuidos entre el personal municipal que está en las categorías más bajas. “En especial aquellos que están prestando servicios durante esta emergencia, como aquellos que se desempeñan en el área de salud, seguridad vial, recolección de residuos”, destacó Ramírez. En tanto, precisó que los mencionados recursos que formarían parte del fondo de emergencia serían administrados por el Comité de Crisis.

Mientras que el bloque de ECO presentó otro proyecto que tenía el mismo objetivo pero que planteaba una manera diferente de cesión de los recursos por parte de los ediles.

“Por un lado, contemplaba que se cedieran los fondos del aumento previsto para los integrantes del cuerpo deliberativo, alrededor de un 14% . Al mismo tiempo establecía que se donara parte de los recursos presupuestados para este año y que el fondo de emergencia fuera administrado por el hospital”, comentó el concejal esquinense.

Considerando que había dos proyectos y a fin de conocer detalles de cuáles son las necesidades tanto del Municipio como del centro de salud, los ediles acordaron pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta el lunes (hoy) a las 11 y que al día siguiente, es decir el viernes 3, se realizará una reunión de comisión ampliada con la participación del secretario de Hacienda y del director del hospital.

Sobre la última convocatoria citada, Ramírez indicó que “el Municipio envío un informe escrito y el representante del centro de salud no pudo concurrir debido a que están con muchas actividades en el marco de la emergencia”. No obstante, en base a la información disponible, los concejales analizaron los proyectos y arribaron a un preacuerdo.

De acuerdo a lo consensuado, donarían el 15% de sus dietas de abril, mayo y junio. Y, de ser necesario, luego se prorrogaría esa medida.

Además, los ediles invitarían al intendente, el vice y a los dos integrantes del Juzgado de Faltas (juez y secretario) a que se sumen a la medida. “No se incluyó en la propuesta a los integrantes del gabinete municipal porque los sueldos de ellos no son elevados y ahora tienen mucho más trabajo debido a la emergencia sanitaria”, concluyó Ramírez.

(CC)