Comercios: control municipal de precios, posnet gratuitos y delimitación en locales

Si bien varios Municipios ya difundían comunicados a través de los cuales invitaban a los pobladores a denunciar si detectaban violaciones a los precios máximos establecidos para una determinada cantidad de alimentos, ahora el Presidente de la Nación autorizó a las Comunas a realizar los controles y a emitir multas a los infractores. En este sentido, desde ayer ya se comenzaron a realizar operativos en los locales. Mientras que se articulan otras acciones para que los comercios más pequeños puedan acceder al posnet gratuito y las autoridades locales, hasta colaboran en la delimitación para que se cumpla con la distancia social preventiva por el coronavirus.

Santo Tomé es una de las ciudades donde el intendente dispuso que personal de la Dirección de Bromatología realice el control de precios. En la primera jornada, indicaron a El Litoral que los operativos se efectuaron en los locales comerciales más grandes. Pero aclararon que los implementarán en todos.

A su vez, desde la Comuna, indicaron que aquellos comerciantes que infringieron los precios máximos, tendrán 12 horas para remarcar los productos de acuerdo a los valores fijados por la normativa vigente. Y en el caso que no cumplan con ese requisito, “recibirán una sanción económica”, afirmaron.

También en Ituzaingó, la Dirección de Comercio, Bromatología y Zoonosis realiza operativos de control de precios. No obstante, la Municipalidad solicitó a los pobladores que “si ve sobreprecios o le cobran de más, realice la denuncia correspondiente”. Sobre esto, precisaron que “deben enviar la foto del producto o del ticket de compra, con los datos del comercio, al celular 376 510-1477 de lunes a jueves 8 a 12 (Defensa del Consumidor de Ituzaingó).

Por su parte, el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi en diálogo El Litoral anunció que hoy iniciarán los operativos destinados a constatar de que los precios en los locales no superen a los establecidos como “máximos”.

En tanto, el Jefe comunal de Santa Lucía, José Sananez, informó ayer que el personal municipal estaba pintando círculos en los distintos locales comerciales para que los pobladores puedan respetar la distancia social preventiva.

Por su parte, dirigentes de diferentes partidos difundieron números a través de los cuales los pequeños comerciantes pueden solicitar posnet gratuitos.

(C.C)