Municipio instaló un dispositivo para desinfectar camiones y alertó que se incumplió parte del acuerdo

En base al acuerdo arribado entre el Municipio de Yofre y representantes de las canteras que funcionan en esa jurisdicción, ayer se habilitó el ingreso y circulación de camiones provenientes de otras provincias para que puedan cargar las piedras extraídas del predio de esta comuna.

“Trabajamos contra reloj para armar el arco destinado especialmente para la fumigación de los camiones. Terminamos a la medianoche y a las 5.30 todos ya estábamos otra vez listos para iniciar el operativo. A las 6 comenzaron a ingresar los transportistas y fumigábamos con las mochilas pulverizadoras que compró la Municipalidad hasta que terminamos de instalar el nuevo sistema”, contó el intendente Leonardo Aguirre en diálogo con El Litoral. De esta manera, hizo referencia a las medidas que adoptaron desde el Municipio en el acceso secundario a la localidad, el cual conduce a la zona donde se realizan las explotaciones mineras.

“Hoy (por ayer) se colocó el arco con los aspersores a la mitad del trayecto de ese camino. Pero teniendo en cuenta la experiencia de esta primera jornada, lo trasladaríamos a la intersección de la Ruta Nacional 123 y el camino de acceso secundario que está destinado especialmente para el tránsito pesado”, adelantó. Al mismo tiempo, agregó que además de ese cambio, para esta segunda jornada solicitaron colaboración a Gendarmería Nacional que tiene una base en Mercedes. “Ya me confirmaron que ellos vendrán a colaborar. Considero que será de gran ayuda para que se cumplan las medidas de prevención”, destacó el intendente de Yofre.

En este contexto, señaló que ayer hasta las 19 ingresaron más de 50 camiones “y muchos de los conductores de los mismos no tenían los barbijos, guantes ni camisolines que se les pidió que por favor usaran. Precisamente, los representantes de las empresas, en la reunión que hubo el lunes en la comisaría y del que también participó el fiscal, se comprometieron a que tanto los choferes como los trabajadores que están en las canteras, tendrían todos esos elementos puestos. Además, nos garantizaron que los camioneros no se bajarían de los vehículos y eso tampoco se cumplió. Después de pasar el control, varios se bajaron”, planteó Aguirre (ver imagen). Por eso, el funcionario municipal consideró que “nosotros como Municipio permitimos que ingresen más de 50 personas provenientes de al menos dos provincias pero la otra parte no cumplió con su palabra. Ese era precisamente nuestro temor, porque en esas empresas trabajan personas que viven en la localidad y, si no se respetan las medidas sanitarias, ellos corren el riesgo de enfermarse de coronavirus.